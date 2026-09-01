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Bastia : cinq jeunes blessés dans un accident impliquant deux véhicules dans le tunnel


La rédaction le Samedi 19 Septembre 2026 à 07:27

Un accident de la circulation s’est produit aux alentours de 2 heures, ce samedi 19 septembre, dans le tunnel de Bastia. Cinq personnes âgées de 19 à 24 ans ont été prises en charge par les secours et transportées au centre hospitalier de Bastia. Une vingtaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés.



Bastia : cinq jeunes blessés dans un accident impliquant deux véhicules dans le tunnel
Un accident de la circulation impliquant deux véhicules s’est produit ce samedi 19 septembre, aux alentours de 2 heures du matin, dans le tunnel de Bastia.
Cinq personnes, âgées de 19 à 24 ans, ont été prises en charge par les secours. Toutes ont été transportées au centre hospitalier de Bastia. À ce stade, aucun élément n’a été communiqué sur la nature ou la gravité de leurs blessures.
D’importants moyens de secours ont été mobilisés sur les lieux. Une vingtaine de sapeurs-pompiers sont intervenus, avec notamment quatre ambulances provenant du Centre de secours principal de Bastia et du Centre de secours de Lucciana, ainsi qu’un véhicule de secours routier.
Le SAMU et les forces de l’ordre ont également été engagés sur l’intervention.
Les circonstances précises de l’accident restent à déterminer.




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