Corte - Corsica Diaspora relance ses activités

L’association Corsica Diaspora a été créée par le docteur Edmond Simeoni en 2004 avec l’objectif de renforcer des liens entre les Corses vivant sur l’île et ceux qui vivent sur le Continent ou à l’étranger. Une diaspora estimée à plus d’un million représentant des capitaux sociaux, économiques et culturels. « Des leviers en fait pour pouvoir aider la Corse à porter des projets. Et l’idée de Corsica Diaspora est de pouvoir s’appuyer sur l’ensemble de ces réseaux pour renforcer les liens entre les Corses vivant ici et ceux de l’extérieur », a expliqué Thomas Linale.

Mais avec la période Covid et le décès du docteur Edmond Simeoni, Corsica Diaspora a ralenti ses activités.

L’objectif, à travers cette assemblée générale qui se tenait ce samedi à l’Université de Corse, était de relancer l’association. « Nous avons signé un partenariat avec l’ADEC sur un projet à cinq ans pour fiancer des outils qui vont permettre de mettre en contact les Corses de l’île et ceux la diaspora. Qui vont permettre aussi des moyens d’animation des réseaux, point central aussi dans notre démarche ».

L’association espère créer les outils numériques nécessaires pour recenser également l’ensemble des Corses vivant sur le Continent et à l’étranger.





«Grâce aux réseaux sociaux ce travail a déjà pu être entamé, mais il serait intéressant de mettre en synergie les moyens qui existent à l’Université de Corse ou encore à Femu Qui. L’objectif étant de créer également une application mobile pour avoir des outils innovants en utilisant l’IA de manière à disposer d’un annuaire des Corses et cartographier l’ensemble des Corses du monde.

Il s’agira également de se mettre, ou de remettre en liaison avec les différentes associations de Corses pour répertorier les diverses manifestations organisées partout où sont présents les Corses. C’est un travail que nous souhaitons mettre en place dans les mois à venir », a détaillé Thomas Linale.