À Ajaccio, Isulimondi choisit l’Irlande comme nouvelle escale pour un festival tourné vers les îles

L’Irlande, une autre histoire de langue et d’identité



Cette année, le choix de l’Irlande donne une résonance particulière à cette démarche. Les deux territoires n’ont évidemment ni la même histoire ni la même trajectoire politique. Mais ils partagent des interrogations autour de la langue, de la transmission, du patrimoine et de la préservation d’une identité culturelle.



Mais l’objectif d’Isulimondi n’est pas de chercher systématiquement des ressemblances. C’est justement la confrontation qui fait l’intérêt du projet. « C’est cette mise en résonance qui est intéressante », estime la présidente, parce qu’elle permet à chaque territoire de regarder l’autre, mais aussi de se regarder lui-même.



Cette volonté de faire dialoguer plutôt que simplement présenter se retrouve dans la programmation. Pendant quatre jours, littérature, poésie, musique, photographie, peinture et ateliers permettront d’aborder l’Irlande sous différents angles. La musique occupera notamment une place importante, avec une rencontre entre traditions musicales corses et irlandaises.



Mais le temps fort sera peut-être ailleurs, sur un terrain plus politique. Dimanche 27 septembre, la politiste Ornella Graziani et le chercheur Hadrien Holstein croiseront leurs travaux sur les trajectoires militantes en Corse et en Irlande du Nord. Leur question : que deviennent les militants nationalistes lorsque la prison appartient au passé, lorsque les conflits se transforment ou lorsque l’accès aux responsabilités devient possible ?