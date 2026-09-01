Le Collectif corse pour une paix juste et durable au Proche-Orient exhorte à ne pas oublier les enfants de Gaza

Depuis quelques jours, les enfants ont retrouvé le chemin de l’école. Cartables sur le dos, ils rejoignent chaque matin leurs classes, retrouvent leurs camarades, leurs enseignants et commencent à prendre le rythme de cette nouvelle année scolaire. Un rituel immuable chaque année. À Gaza, pour des centaines de milliers d’enfants, cette banalité appartient désormais à un autre monde. Après bientôt trois années de guerre, beaucoup n’ont en effet plus d’école où retourner. C’est pour appeler à ne pas oublier leur sort que le Collectif corse pour une paix juste et durable au Proche-Orient avait choisi d’organiser, ce jeudi soir devant le lycée professionnel Jules Antonini à Ajaccio, un rassemblement un peu différent de ceux auxquels il appelle régulièrement depuis le début du conflit. Cette fois, les enfants et leur accès à l’éducation étaient au centre de la mobilisation.



« Ce rassemblement a pour objectif d’alerter sur la situation que vivent des centaines de milliers d’enfants à Gaza », explique Thomas Santoni, président de Corsica Palestina. « Pour une majorité d’enfants, il n’y a plus aucun système scolaire ou presque à Gaza », poursuit-il, mettant directement en cause les opérations menées par Israël dans l’enclave palestinienne. Derrière ses mots, les données des Nations unies donnent la mesure de l’effondrement du système éducatif à Gaza. Selon l’Unicef, près de 700 000 enfants âgés de 4 à 17 ans ont été privés d’un enseignement formel en présentiel pendant presque trois années scolaires consécutives. Au printemps dernier, l’organisation estimait que près de 98 % des bâtiments scolaires de l’enclave palestienne avaient été endommagés et que plus de 93 % nécessitaient une reconstruction complète ou d’importants travaux. Pour cette nouvelle année scolaire, l’enseignement doit donc une nouvelle fois s’organiser dans des conditions extrêmement précaires. Fin août, 22 organisations humanitaires géraient 359 espaces temporaires d’apprentissage répartis à travers la bande de Gaza. Plus de 155 000 cartables et un millier de kits scolaires avaient notamment été acheminés pour tenter de préparer cette rentrée. Dans les camps où vivent de nombreuses familles déplacées, des initiatives tentent aussi de maintenir une continuité dans les apprentissages. « On voit qu’il y a notamment des femmes qui se font aujourd’hui le relais de l’éducation et qui essayent, comme elles peuvent, avec les moyens très faibles qui sont les leurs, de poursuivre l’éducation des enfants, de continuer à leur apprendre à lire, à écrire, à compter », raconte Thomas Santoni.



« On leur vole leur enfance, on leur vole leur avenir »



Mais la situation scolaire n’est qu’une partie de ce que le collectif entendait mettre en lumière jeudi soir. Depuis le 7 octobre 2023, les enfants ont payé un très lourd tribut au conflit. « On sait que plus de 21 000 enfants ont été tués et plus de 44 000 ont été blessés, pour certains de manière très grave », indique Thomas Santoni. Selon les dernières données publiées par l’Unicef, parmi eux, plus de 11 000 souffraient de blessures ayant bouleversé durablement leur vie. Un constat auquel s’ajoutent les conséquences psychologiques de près de trois années de conflit. Dans un rapport publié en février, l’Unicef estimait que près d’un million d’enfants de Gaza avaient été exposés aux expériences traumatiques de la guerre, après avoir parfois perdu des proches, leur maison, leur école ou leurs lieux de vie. « Ces enfants, on n’en parle pas beaucoup », regrette le président de Corsica Palestina en soufflant : « Or, on leur vole leur enfance, on leur vole leur avenir ».

