Lancement du Téléthon en Haute-Corse : Borgo, ville phare

Philippe Jammes le Samedi 19 Septembre 2026 à 16:14

Les 4 et 5 décembre, le Téléthon célébrera sa 40e édition ! Parrain de cette édition 2026 : Patrick Fiori ! La mobilisation sera de mise dans tout le pays. Et la Corse ne sera pas la dernière à se montrer solidaire. En Haute-Corse, le défi a été lancé ce samedi 19 septembre à Borgo.