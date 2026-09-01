Lancement du Téléthon en Haute-Corse : Borgo, ville phare

Pour ce lancement à Borgo, près de 200 personnes s’étaient réunies dans la salle polyvalente de Borgo autour de Catherine et André Château-Artaud, figures bénévoles majeures de l’AFM-Téléthon en Haute-Corse. Catherine Château-Artaud y officie en tant que coordinatrice départementale, tandis qu’André y agit en qualité d'équipier et responsable de secteur. Depuis des années ils animent la mobilisation de terrain et les campagnes de dons dans le département tout au long de l’année, y compris dans les campings en été.
« Le Téléthon c’est l’expression de la force du cœur et de la générosité » lance en ouverture André Château-Artaud. « La spécificité c'est la force T, comme Téléthon. C’est un grand élan du cœur des institutions, des associations, des bénévoles, des artistes. Et c’est année, pour ses 40 ans, le Téléthon doit être Renversant ».
Et Catherine de prendre à son tour le micro : « Ce sont les familles qui nous soutiennent qui me donne la force, l’énergie de tenir, de rester toujours et encore dans cette dynamique de solidarité ».
Le parrain national, Patrick Fiori et les 5 ambassadeurs nationaux Gabin, Jean, Elena, les jumeaux Arthur et Raphaël et Marie, seront relayés en Haute-Corse par le chanteur Feli, parrain pour la Haute-Corse, François-Marie et Déa, ambassadeurs.
Quelques chiffres nous sont livrés par Catherine et André : Le Téléthon c’est aujourd’hui 41 essais cliniques en cours sur 33 maladies différentes, plus de 10 000 programmes de recherches depuis 40 ans, plus de 500 chercheurs, plus de 100 projets cliniques financés depuis le 1er Téléthon en 1987. Aujourd’hui on recense 7000 maladies rares dont 80% sont génétiques et 3 millions de personnes sont concernées en France, 95% sont sans traitement. En 2025, l’édition a permis de récolter 100 548 314 € dont 34 millions sur le terrain.
Au niveau régional donc le chanteur Feli, prend le relais de l’accordéoniste Armand Paoli, parrain 2025 en Haute-Corse. On se souvient que pour récolter des fonds, le siscais avait effectué un tour de Corse à vélo, donnant des concerts à chaque étape au bénéfice du Téléthon. C’est très trés ému, la gorge nouée, que Feli a livré son message : « C’est avec une immense émotion, une grande fierté que j’ai accepté d’être le parrain de cette 40e édition en Haute-Corse. Le Téléthon c’est 40 ans de combats, de courage, d’espoir. 40 ans de refus de familles à baisser les bras, de chercheurs qui travaillent sans relâche, des milliers de bénévoles et donateurs qui vont vivre cette chaine de solidarité. Et cette chaine aujourd’hui elle doit être de plus en plus forte. En Corse, on sait ce que les mots solidarité et entraide veulent dire. Chez nous, quand une personne est dans l’épreuve, elle n’est pas seule. Aujourd’hui je porte la voix de tout ça et ensemble nous pouvons construire un nouvel espoir. Je vous demande d’être là, les uns pour les autres pour que cette édition 2026 soit celle de la solidarité, de la fraternité, de l’espoir ».
Feli sera donc dans l’action et ce ne sera pas un vain mot pour lui, aux côtés des ambassadeurs locaux François-Marie et la petite Déa.
François-Marie, 62 ans, atteint d’une myopathie de Duchenne, cloué sur un fauteuil, est un exemple de courage et de volonté et booste son entourage par son énergie.
Déa, 3 ans, atteinte d’une amyotrophie spinale détectée à l’âge de 18 mois, retrouve aujourd’hui des forces grâce à un traitement.
« Pour cette 40e édition, pas de ville ambassadrice, mais une ville phare : Borgo » annonce Catherine Château-Artaud.
Fil rouge en Haute-Corse, la vente d’un CD de Feli, celui d’une rencontre entre le chanteur et la chanteuse Marie-Jo Allegrini, figure de la culture corse et cofondatrice du groupe L'Alba, et qui malgré la myopathie, s'est engagée toute sa vie. Elle est décédée en janvier 2013 à l'âge de 48 ans. En 1996 ils enregistraient « U mo fior d’alisu ». Le CD était tiré à 2 000 exemplaires. « Pour ce 40e Téléthon, 30 ans après la parution du titre nous rééditons le CD avec une nouvelle orchestration, mais avec les voix originelles, à 15 000 exemplaires. Le défi est de tous les vendre » explique Feli. Le chanteur annonce aussi un grand concert le 28 novembre à 20 heures au complexe Paul-Natali à Borgo avec sur scène Diana di l’alba, Vitalba, Eppò, lui-même et Scola in festa.
Autre moment fort, à Bastia, au cosec du Fango, un grand tournoi de badminton ouvert à tous les 5 et 6 décembre. Des dizaines d’autres actions seront développées d’ici là. Partenaire historique de l’AFM-Téléthon, le SIS 2B sera une nouvelle fois mobilisé, avec son réseau associatif. A
votre bon cœur….
« Le Téléthon c’est l’expression de la force du cœur et de la générosité » lance en ouverture André Château-Artaud. « La spécificité c'est la force T, comme Téléthon. C’est un grand élan du cœur des institutions, des associations, des bénévoles, des artistes. Et c’est année, pour ses 40 ans, le Téléthon doit être Renversant ».
Et Catherine de prendre à son tour le micro : « Ce sont les familles qui nous soutiennent qui me donne la force, l’énergie de tenir, de rester toujours et encore dans cette dynamique de solidarité ».
Le parrain national, Patrick Fiori et les 5 ambassadeurs nationaux Gabin, Jean, Elena, les jumeaux Arthur et Raphaël et Marie, seront relayés en Haute-Corse par le chanteur Feli, parrain pour la Haute-Corse, François-Marie et Déa, ambassadeurs.
Quelques chiffres nous sont livrés par Catherine et André : Le Téléthon c’est aujourd’hui 41 essais cliniques en cours sur 33 maladies différentes, plus de 10 000 programmes de recherches depuis 40 ans, plus de 500 chercheurs, plus de 100 projets cliniques financés depuis le 1er Téléthon en 1987. Aujourd’hui on recense 7000 maladies rares dont 80% sont génétiques et 3 millions de personnes sont concernées en France, 95% sont sans traitement. En 2025, l’édition a permis de récolter 100 548 314 € dont 34 millions sur le terrain.
Au niveau régional donc le chanteur Feli, prend le relais de l’accordéoniste Armand Paoli, parrain 2025 en Haute-Corse. On se souvient que pour récolter des fonds, le siscais avait effectué un tour de Corse à vélo, donnant des concerts à chaque étape au bénéfice du Téléthon. C’est très trés ému, la gorge nouée, que Feli a livré son message : « C’est avec une immense émotion, une grande fierté que j’ai accepté d’être le parrain de cette 40e édition en Haute-Corse. Le Téléthon c’est 40 ans de combats, de courage, d’espoir. 40 ans de refus de familles à baisser les bras, de chercheurs qui travaillent sans relâche, des milliers de bénévoles et donateurs qui vont vivre cette chaine de solidarité. Et cette chaine aujourd’hui elle doit être de plus en plus forte. En Corse, on sait ce que les mots solidarité et entraide veulent dire. Chez nous, quand une personne est dans l’épreuve, elle n’est pas seule. Aujourd’hui je porte la voix de tout ça et ensemble nous pouvons construire un nouvel espoir. Je vous demande d’être là, les uns pour les autres pour que cette édition 2026 soit celle de la solidarité, de la fraternité, de l’espoir ».
Feli sera donc dans l’action et ce ne sera pas un vain mot pour lui, aux côtés des ambassadeurs locaux François-Marie et la petite Déa.
François-Marie, 62 ans, atteint d’une myopathie de Duchenne, cloué sur un fauteuil, est un exemple de courage et de volonté et booste son entourage par son énergie.
Déa, 3 ans, atteinte d’une amyotrophie spinale détectée à l’âge de 18 mois, retrouve aujourd’hui des forces grâce à un traitement.
« Pour cette 40e édition, pas de ville ambassadrice, mais une ville phare : Borgo » annonce Catherine Château-Artaud.
Fil rouge en Haute-Corse, la vente d’un CD de Feli, celui d’une rencontre entre le chanteur et la chanteuse Marie-Jo Allegrini, figure de la culture corse et cofondatrice du groupe L'Alba, et qui malgré la myopathie, s'est engagée toute sa vie. Elle est décédée en janvier 2013 à l'âge de 48 ans. En 1996 ils enregistraient « U mo fior d’alisu ». Le CD était tiré à 2 000 exemplaires. « Pour ce 40e Téléthon, 30 ans après la parution du titre nous rééditons le CD avec une nouvelle orchestration, mais avec les voix originelles, à 15 000 exemplaires. Le défi est de tous les vendre » explique Feli. Le chanteur annonce aussi un grand concert le 28 novembre à 20 heures au complexe Paul-Natali à Borgo avec sur scène Diana di l’alba, Vitalba, Eppò, lui-même et Scola in festa.
Autre moment fort, à Bastia, au cosec du Fango, un grand tournoi de badminton ouvert à tous les 5 et 6 décembre. Des dizaines d’autres actions seront développées d’ici là. Partenaire historique de l’AFM-Téléthon, le SIS 2B sera une nouvelle fois mobilisé, avec son réseau associatif. A
votre bon cœur….
Feli, parrain, François-Marie, ambassadeur et une partie des bénévoles de la coordination de Haute-Corse du téléthon.
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