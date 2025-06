Fitness : la Corse forme ses premiers coachs certifiés

Les premiers stagiaires de la nouvelle formation d’instructeur fitness ont reçu, lundi à Lucciana, leur diplôme des mains de Joël Raffalli, président du Comité Territorial Sports Pour Tous de Corse. « Le Comité Territorial Sports Pour Tous De Corse, créé en 2013, est un organisme dédié à promouvoir l'activité sportive sur l’île », rappelle ce dernier. « Notre mission est de favoriser le mieux-être de tous par la pratique d’activités physiques ou sportives de loisir. Nous proposons un large panel de clubs accessibles à tous les âges et à tous les niveaux. »



Parmi les formations dispensées tout au long de l’année, l’une d’elles s’est tenue pour la première fois d’octobre 2024 à mai 2025 : 280 heures de formation, organisées les week-ends, menant à un diplôme d’instructeur fitness, spécialité musculation et personal training. « Ce diplôme a été créé par des professionnels au niveau national en 2024. Nous sommes les seuls à l’avoir introduit en Corse », souligne Joël Raffalli. Il précise que le contenu a été conçu par des experts du secteur, parmi lesquels Thierry Doll, basé en Corse, secrétaire général du syndicat national des entreprises de loisirs et salles de sport, France Active. « Ce sont vraiment des professionnels qui ont bâti le diplôme et structuré la formation. L’objectif est de former les personnes qui, en salle, conseillent les pratiquants, entretiennent les équipements et accompagnent les utilisateurs dans leur remise en forme ou leurs objectifs de performance. Ce diplôme est aussi indispensable pour diriger une salle de sport, puisqu’il est exigé pour être en conformité. »



Quatorze stagiaires, venus d’Ajaccio, Bastia, Lucciana, Porto-Vecchio et Ghisonaccia, ont pris part à cette première promotion. Douze d’entre eux ont obtenu le diplôme. Deux sont en session de rattrapage et suivent la nouvelle formation, débutée le 28 mai et qui se poursuivra jusqu’en décembre. Les cours théoriques ont été assurés à la Maison Sport Santé de Lucciana, les cours pratiques au centre Body Center, également à Lucciana. L’encadrement pédagogique a été confié à Jacques-André Vescovali et Guillaume Machu (Maison Sport Pour Tous), Cyril Pasqualini (Body Center), Karina Moya (coach personnel) et Alain Le Dantec (éducateur sportif à Ajaccio).



Parmi les diplômés, Sylvia, de Porto-Vecchio, confie : « Cette formation m’a confortée dans l’idée de devenir coach sportif. Elle m’a permis de découvrir le fitness collectif. » Stéphane, de Lucciana, insiste sur le niveau d’exigence : « Il y a eu de l’anatomie, de la physiologie… C’était très pointu, il fallait obtenir 15/20 ! J’ai dû m’accrocher mais c’est très enrichissant. » Même constat pour Leria, également venue de Porto-Vecchio : « Cela demande beaucoup d’investissement, le sacrifice de nombreux week-ends, mais le jeu en vaut la chandelle. La formation est complète, et elle pose une base solide pour se spécialiser ensuite. »



D’autres sessions sont déjà à l’étude. « Nous travaillons avec France Active, qui souhaite développer des formations de plus en plus ciblées », indique Joël Raffalli. « Une formation fitness dans l’eau est notamment envisagée, car la demande est réelle. Cela correspond pleinement à notre mission d’encourager la pratique de proximité. Il nous faut multiplier les offres et mailler davantage le territoire. » Le président du comité territorial annonce par ailleurs l’ouverture, en septembre, d’une antenne de la Maison Sport Pour Tous à Furiani.