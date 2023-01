Fin du timbre rouge, réductions de tournées des facteurs : la CGT de Haute-Corse s'inquiète

Confrontée à une chute spectaculaire des volumes de courrier transporté, La Poste vient de renouveler sa gamme d'affranchissement avec notamment la fin du timbre rouge.

Depuis le 1er janvier pour qu’une lettre soit distribuée le lendemain, il faut utiliser un nouveau service hybride appelé "e-lettre rouge". Pour cela, il suffit désormais de se rendre sur le site de laposte.fr et déposer le courrier dématérialisé ou utiliser des courriers pré-rédigés proposés ou bien faire cette démarche dans un bureau de poste, sur un automate ou avec l’aide d’un postier.



Si La Poste parle d'une démarche écologique prise pour réduire l'impact environnemental du groupe de 25% d'ici 2030, - l'entreprise utilise en effet 3 avions et 300 liaisons routières tous les jours pour acheminer ces lettres - selon les syndicats la dématérialisation de l'affranchissement représente une atteinte à la mission de service publique. "Après avoir annoncé des grosses pertes financières avec en parallèle une baisse du volume di courrier, La Poste lance une nouvelle gamme de produits numériques qui exclut une partie des usagers, les personnes âgées ou non équipées par exemple" dénonce Julien Perraudin, secrétaire adjoint de la CGT FAPT de Haute-Corse. Selon l'organisation syndicale "l'optimisation à outrance du réseau de transports avec la suppression des liaison aériennes sur le continent, sauf pour l'instant la Corse et les DOM, aura des impacts sur les usagers et sur la qualité de service puisque le courrier ne era plus distribué dans les délais impartis."



68 expérimentations lancées au mois de mars

Autre source d'inquiétude pour la CGT de Haute-Corse c'est le lancement de 68 expérimentation sur des chantiers de distribution, à partir du mois de mars, dans le but de réorganiser les tournées de distribution de courrier. Pour le syndicat la tournée quotidienne du facteur pourrait être en danger : "les agents auront une tournée définie un jour puis une autre tournée le lendemain, seuls les colis, la presse ou les recommandés seraient distribués quotidiennement."



Réunis ce mardi 10 janvier à Bastia les différents membres de la CGT Fapt 2B s’inquiètent de ces expérimentations en y voyant une manœuvre qui viserait, dans un second temps, à réduire le nombre de facteurs. "Des dizaines d'emplois seraient sur la carreau à la distribution et l'acheminement sans compter la notion de titulaire de quartier, les conditions de travail et la qualité de service, évidemment." explique Julien Perraudin qui déplore aussi la situation actuelle des agents faite de "tournées non effectuées, d'une précarité galopante, d'une polyvalence à outrance, d'accidents et d'arrêts maladie en cascade et des salaires en dessous du SMIC."



"Organiser une riposte revendicative"

Malgré le fait que dans un communiqué la direction nationale de ​La Poste ait démenti formellement l’information en assurant que "le facteur continuera à passer quotidiennement, 6 jours sur 7, au domicile des Français pour leur distribuer les lettres, les colis, les journaux et magazines, et rendre les services de proximité comme le portage de repas ou de médicaments", pour la CGT Fapt 2B, "face à cette attaque majeure du service publique, il est impératif d'organiser une riposte revendicative la plus large possible sur le lieux de travail, auprès des usagers, de la population et des élus."



Une rencontre avec la direction régionale de La Poste a aussi été demandée.