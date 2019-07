Fin de campagne de sauts d'expérimentation avec le 2e REP pour l'A400M à Calvi

Longueur : 45,1 mètres ; envergure : 42,4 mètres ; hauteur : 14,7 mètres ; surface portante : 221 m2 ; volume (incluant la rampe d’accès arrière) : 340 m3 ; surface plancher (incluant la rampe d’accès arrière) : 92 m2 ; longueur plancher : 17,7 mètres.

Vitesse de croisière : Mach 0,68 à 0,72.

Distance franchissable : jusqu’à 8 700 km.

Altitude de croisière : supérieure à 10000 mètres.

standard : 25 tonnes, maximale : 36,6 tonnes.

41 tonnes de carburant transférables avec 1 heure d'attente avec 450 km de rayon d'action ; 30 tonnes de carburant transférables avec 3 heures d'attente avec 1 000 km de rayon d'action.

· 116 parachutistes/soldats ou 9 palettes de 2,7 mètres x 2,2 mètres ;

· 48 parachutistes/soldats et 8 palettes de 2,7 mètres x 2,2 mètres ;

· 66 brancards pour les opérations d’évacuation sanitaire.

A ce jour, le nombre total d’appareils commandés par les nations coopérantes est de 170.

La maîtrise d’oeuvre est assurée rappelons-le par Airbus Military

Le premier avion a été livré à la France en août 2013

Ainsi que nous l'avons relaté dès mardi sur CNI, le gros porteur d'Airbus Défense, l'A400M, 45 mètres de long pour 42 mètres d'envergure et 78 tonnes à vide, a participé avec les légionnaires du prestigieux Régiment opérationnel qu'est le 2e REP de Calvi, à une campagne d'expérimentation.Celle-ci a pris fin ce jeudi après-midi avec une dernière séance de sauts qui a débuté à 14h30.Cette campagne d'expérimentation fait suite à une série de critiques dont fait l'objet l'A 400M issu d'un programme militaire européen, notamment dans le secteur des performances militaires de l'avion au-delà du simple transport logistique.Selon des experts, ce gros porteur équipé de quatre moteurs turbopropulseurs développant une puissance de 11 000 chevaux n'est pas apte, pour l'heure, à effectuer des opérations aéroportées, pour la simple raison qu'il ne peut potentiellement larguer que 30 paras par une seule porte."Sur l'A 400M, si on largue en simultané 30 paras par chaque porte, soit 60 au total, comme cela se fait habituellement sur un C130, avec une ouverture automatique du parachute grâce à une sangle attachée à l'intérieur de la carlingue, le flux d'air généré par les hélices est tel que les paras peuvent se croiser sous l'avion, avec tous les risques que cela implique" ajoute l'expert.Cette campagne d'expérimentation avec le 2e REP de Calvi qui est le fleuron de la 11e DP devrait permettre aux experts présents de mieux appréhender ces difficultés et a développer les performances militaires de cet avion du futur pour qu'il arrive à sa maturité opérationnelle.Pour l'A400M, ce séjour à Calvi n'est pas le premier puisque en effet, au mois d'août 2014, il s'était déjà posé à l'aéroport Calvi - Balagne pour une opération militaire avec le 2e REP.Durant ces trois journées de campagne d'expérimentation, ça été l'occasion pour les légionnaires du 2e REP d'effectuer leur premier saut en mer et sur la zone de sauts du régiment en ouverture automatique mais aussi d'effectuer leur premier saut en mer en opération aéroportée mais aussi le premier saut en mer de nuit en OA;Par ailleurs, les commandos parachutistes ont aussi sauté lundi à Salenzara, en ouverture retardée à 3500 mètres.