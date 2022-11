Figari : Un Mario Kart Challenge organisé par la Mission Locale sud Corse

Le repérage et la remobilisation des jeunes de 16 à 29 ans est un enjeu majeur pour la mIssion Locale qui organise des manifestations de façon à intéresser les jeunes, avec des thématiques attractives, comme les loisirs ou le sport dans le but de faciliter le contact avec les jeunes, non-scolarisés, éloignés de la formation professionnelle, qui sont donc en situation de demandeur

d'emploi mais aussi de créer un lien de confiance avec les conseillers de la Mission Locale et s'amuser. Ainsi samedi 12 novembre à partir de 13h30 un conseiller en insertion sociale

et professionnelle de la Mission Locale et un éducateur de rue de la FALEP 2A accueilleront les jeunes au karting de Figari. Les participants seront ensuite orientés vers un professionnel du karting qui les équipera et leur expliquera toutes les modalités de participation, notamment les règles de sécurité à respecter.



Les courses se succèderont tout au long de l'après-midi, 10 participants sont admis par session. Le joueur ayant obtenu le plus de points remportera une trottinette électrique. A noter que les places sont limitées à 40.