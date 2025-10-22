Festival Ritrovu : Trois jours pour célébrer l'identité du Pays d'Ajaccio

Pour la soirée d'ouverture du festival, un dîner-concert est organisé au Grand Café Napoléon jeudi à partir de 20h30, promesse d'une rencontre entre patrimoine, terroir et musique. Ce concept sensoriel mariera gastronomie corse, vins AOP Ajaccio et musique live. Le chef de l'institution ajaccienne proposera un menu bistronomique avec des produits locaux pour des accord mets et vins avec le sommelier Raphaël Pierre Bianchetti, spécialiste des vins de l'AOP Ajaccio. A cette expérience sensorielle viendront s'ajouter les notes de musique du violoniste de renom Bertrand Cervera, qui transformeront ce dîner en une véritable performance artistique, un voyage des sens.Le festival mettra à l'honneur la richesse de la culture corse vendredi à partir de 21 heures avec de la danse et du chant lors d'une soirée à l'Espace Diamant. La soirée débutera avec Voci d'Isula, une création chorégraphique du Conservatoire de Musique, Danse et Art Dramatique de Corse Henri Tomasi, imaginée par Manon Baldi professeure de danse au Conservatoire. En quatre tableaux, la performance rendra hommage à des figures féminines emblématiques : Saveria Peri et les femmes de la terre, piliers de mémoire et de transmission ; Colomba, héroïne littéraire de l’honneur et de la vengeance ; Danielle Casanova, résistante insoumise ; et Patrizia Gattaceca, poétesse et chanteuse porteuse d’espoir et de création contemporaine. La scène accueillera ensuite le groupe L’Alcudina, groupe originaire de l’Alta Rocca et du Sartenais. Il sera accompagné de jeunes voix prometteuses de la chanson corse. Cette rencontre artistique entre générations sera un carrefour entre tradition et création contemporaine.Enfin, samedi les locaux de l'OIT du Pays d'Ajaccio accueilleront le sociologue Jean-Louis Fabiani à partir de 11 heures pour une conférence sur « L’histoire et l’évolution de l’identité corse ». L’analyse de Jean-Louis Fabiani s’appuie sur un socle historique pour analyser les conséquences des transformations et mouvements que la société corse a connus depuis plus de 50 ans. Le sociologue originaire de Venaco analysera comment la société corse a été façonnée par ces évolutions majeures et tentera d’envisager les scenarii du futur pour notre île.