Femu a Corsica : Une rentrée politique sous le spectre de la venue présidentielle

Une visite aux allures de campagne électorale

Lors de son séjour en Corse, Emmanuel Macron devrait se rendre à Ajaccio et à Bonifacio. Deux villes aux mains de Laurent Marcangeli et Jean-Charles Orsucci, deux maires proches du parti présidentiel "La République en Marche" et sur les rangs pour les prochaines élections territoriales. Pour Hyacinthe Vanni, président du groupe Femu à l'Assemblée de Corse, le but de cette visite sur l'Ile de Beauté est essentiellement politique : "Si on veut parler tourisme, ce n'est pas avec les maires de Bonifacio ou d'Ajaccio qu'il faut s'entretenir mais bien avec la Conseillère exécutive en charge de l'Agence de tourisme.", s'indigne-t-il. Le parti dénonce ainsi une volonté de "cliver la société corse". Comme l'explique en vidéo le député Acquaviva :

Le parti de la majorité territoriale, Femu a Corsica, a effectué sa rentrée politique, lundi, sous le signe du sommet Euromed 7 qui devrait se tenir jeudi à Ajaccio. Actualité oblige, la venue non encore officielle d'Emmanuel Macron et de 6 autres chefs d'Etat méditerranéens a donc pris le pas sur tous les autres sujets locaux. Réunis dans les locaux du parti à Bastia, les militants de Femu se sont étonnés du silence de l'Elysée qui n'a, pour l'heure, pris aucun contact avec le pouvoir nationaliste. « Sur la forme, et ce n'est pas anodin, à aucun moment la Collectivité de Corse, les parlementaires et élus nationalistes n'ont été associés, ni même contactés pour l'élaboration et le déroulement de ce déplacement de deux jours ». Jean-Félix Acquaviva, secrétaire national du parti et député de la deuxième circonscription de Haute-Corse, dénonce ce qu'il appelle : « Un mépris pour les institutions nationalistes corses et un refus de reconnaitre l'expression du suffrage universel ». Femu avait espéré, un temps, que le nouveau gouvernement Jean Castex ferait un pas dans ce sens. Ce n'est visiblement pas au programme !Concernant Euromed, le parti de Gilles Simeoni estime que ne pas associer la Corse et sa représentation élue à un sommet concernant la Méditerranée montre également « à quel point les visions du projet méditerranéen entre l’Élysée et la Corse restent pour l’heure éloignées. Le président de l’Exécutif corse a déjà appelé plusieurs fois l’Etat à reconnaître la spécificité insulaire au plan européen, à prendre en compte le fait que toutes les îles de Méditerranée bénéficient d’un statut d’autonomie, à dépasser les logiques purement étatiques pour soutenir les partenariats entre les îles, les territoires et les peuples de la Méditerranée ». Il déplore que des thèmes méditerranéens majeurs comme les transports transports aériens et maritimes, les déchets, l'économie circulaire, la politique de pêche, le tourisme durable, les langues et les échanges universitaires ou encore la politique agricole commune ne soient pas au centre des débats. « La Corse se trouve réduite au rôle de spectatrice passive d’une réunion à dominante sécuritaire et militaire, et se trouve cantonnée à l’unique rôle de porte-avions en Méditerranée » assène le député Jean-Félix Acquaviva.