Face à la quatrième vague, les hôpitaux insulaires s'organisent

En Haute-Corse, à l’hôpital de Bastia, sur les cinq lits de réanimation, quatre sont occupés, et en soins continus, c’est cinq sur six. Au total, « sur les onze lits de soins critiques, on n’a plus que deux lits vides » comme l’explique le directeur Jean-Mathieu Defour au micro d’Alta Frequenza Pour ce qui est de l’hospitalisation conventionnelle, on compte cinq lits vides sur 29. « On va pouvoir ouvrir dix lits supplémentaires, ce soir ou demain matin » poursuit le directeur de l’hôpital de Bastia. « Il y a une vraie tension, des quatre vagues, c’est la plus dure » confie t-il.En réponse à cette situation, de nouvelles annonces pourraient intervenir de la part de l’ARS et des autorités préfectorales, ce mardi 3 août.