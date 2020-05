Été 2020 : La SNSM Calvi-Balagne se prépare

L'équipage de la station Calvi-Balagne de la Société Nationale de Sauvetage en Mer était à nouveau à pied d'oeuvre hier samedi pour un nouvel exercice, comme il en a désormais l'habitude depuis que le déconfinement le permet.L'exercice d'hier avait pour but la mise en oeuvre des trois moyens de la Station pour assistance d'un semi-rigide en panne moteur dans le secteur de l'Alga..- Rec herche sur le secteur pat le canot "Marius-Oliveri" avec utilisation de la goniométrie (localisation du requérant grâce à son émission VHF- Requérant localisé sur la plage, mise à l'eau de l'annexe pour ce rendre sur place et vérifier l'état de santé de la personne- Remise à l'eau du semi-rigide et intervention des nageurs de bord pour apporter la remorque et prise en remorque du requérant" Sans ce scénario, le requérant avait un peu abusé du pique-nique sur la plage en laissant branché la glacière jusqu'a épuisement de la batterie, rendant le démarrage du moteur impossible. Une situation déjà vécue par la Station et qui peut se reproduire en pleine saison." commente l'un des sauveteurs.A noter la présence à bord d'un invité de marque qui n'était autre que Pierre-Marie Luciani, président de la Station SNSM de Bastia.