Estimer un trésor de famille : un commissaire-priseur de Drouot en tournée en Corse

Un tableau oublié dans une maison de famille, une montre ancienne rangée dans un tiroir, des bijoux hérités ou un objet dont personne ne connaît réellement l’origine : ce sont ces pièces, modestes en apparence ou potentiellement plus exceptionnelles, que Damien Leclere invite les particuliers corses à lui présenter. Commissaire-priseur à Paris, à Drouot, et membre de la maison Rossini, il sera présent mercredi 7 octobre à Ajaccio, jeudi 8 octobre à Porto-Vecchio et vendredi 9 octobre à Bastia. L’objectif de ces trois journées est de se déplacer au plus près des propriétaires, afin de leur offrir une première expertise gratuite et confidentielle.



« L’objectif est de venir au plus près des particuliers qui ont des objets d’art, des bijoux, des pièces de monnaie ou tout autre objet de collection à faire expertiser », explique-t-il. Lorsque l’objet s’y prête, et si son propriétaire le souhaite, une mise en vente aux enchères peut ensuite être envisagée à Drouot. La démarche ne se limite pas aux biens manifestement précieux. « Nous expertisons aussi bien de petites choses que de très belles pièces », souligne Damien Leclere. Ces rendez-vous peuvent ainsi concerner des objets de brocante comme des collections de haut niveau. Une manière, pour les familles, de lever le doute avant de conserver, vendre ou transmettre une pièce.



Le marché des bijoux et des montres demeure particulièrement dynamique. La maison Rossini organise d’ailleurs régulièrement des ventes dédiées, parfois sur catalogue. Mais l’intérêt des acheteurs s’étend à de nombreux domaines : tableaux anciens et modernes, art asiatique, armes, monnaies, mobilier ou objets rares susceptibles de séduire des collectionneurs français et internationaux.



Les cas les plus complexes confiés à des experts spécialisés



Pour estimer une pièce, le commissaire-priseur commence par retracer son histoire avec son propriétaire : provenance, transmission familiale, documents éventuels et contexte dans lequel elle a été acquise. L’objet est ensuite comparé à des pièces similaires déjà passées en vente. Les cas les plus complexes sont soumis à des experts spécialisés, parfois dès le rendez-vous à partir de photographies, parfois après une étude plus approfondie. « L’expertise des objets d’art est une matière complexe, car énormément de faux ont parfois été réalisés, y compris anciennement. C’est une sorte d’enquête menée pour chaque objet », résume-t-il.



L’évaluation porte aussi sur la meilleure stratégie de vente. Certains objets peuvent être proposés sur internet, tandis que d’autres nécessitent une vente spécialisée et un calendrier adapté. Pour une œuvre d’art asiatique ou une pièce rare, le choix de la vacation et du public visé peut peser directement sur son résultat.



À Drouot, plus d’une centaine de commissaires-priseurs parisiens, experts, restaurateurs et acheteurs se croisent quotidiennement. Cette concentration de professionnels, associée aux milliers de visiteurs qui fréquentent le quartier, contribue à offrir une visibilité importante aux biens mis aux enchères. Le commissaire-priseur invite donc les personnes qui hésitent à franchir le pas. « Au moins, elles en auront le cœur net. Si l’objet vaut peu de chose, elles le savent et peuvent le conserver ou le vendre sans arrière-pensée ni regret. » Mais il arrive aussi que des objets dont les propriétaires ne soupçonnaient pas l’importance révèlent leur valeur : tableaux anciens, art chinois ou écrins de bijoux ont déjà réservé de belles découvertes lors de précédentes journées d’expertise.





Infos pratiques :



Les expertises sont gratuites et confidentielles, uniquement sur rendez-vous.



Mercredi 7 octobre à Ajaccio, Hôtel Campo dell’Oro

Jeudi 8 octobre à Porto-Vecchio, Hôtel Ibis

Vendredi 9 octobre à Bastia, Hôtel Central

Rendez-vous auprès de Damien Leclere au 06 20 14 33 43, par mail à dl@rossini.fr ou en ligne : https://experts.rossini.fr/r/corse-octobre-2026

