Escalade : Les belles performances des jeunes grimpeurs corses

Du 30 octobre au 4 novembre 2023, 28 jeunes passionnés d'escalade, représentant 5 clubs corses, se sont lancés dans une semaine d'entraînement intense lors d'un stage organisé par le comité régional de la Ligue Corse FFME en Espagne. Encadrés par deux entraîneurs de la ligue, Christophe Sauvagnac et Yann Vacher, accompagnés de Sophie Angeli, Sophie Laurent, Orian Jaccard, et Olivier Mouchet, ces grimpeurs en herbe ont saisi l'opportunité de s'entraîner dans la remarquable salle Mineral Spirit de Valence, une infrastructure de qualité sans équivalent en Corse.

Les progrès étaient déjà palpables pendant le stage, mais les jeunes grimpeurs devront maintenant les confirmer lors des compétitions à venir. Les rendez-vous sont pris pour le 12 novembre à Ajaccio en bloc, le 25 novembre à Vitrolles en bloc, et le 2 décembre au contest de difficulté de Ghisonaccia.

Les trois jeunes les plus performants de la sélection, Liria Angeli, Nino Vacher, et Tristan Lenkic, qui jouissent d'un statut particulier depuis la rentrée, leur ouvrant les portes d'un suivi physique et mental en partenariat avec le CSJC, auront l'honneur de représenter la Corse à l'Open national des "petits yétis" à Lyon en décembre.



Palmarès Impressionnant

Le stage s'inscrit dans la continuité des efforts déployés tout au long de la saison précédente, qui avait conduit plusieurs grimpeurs de la sélection corse au niveau national. Au Championnat de France Demi-finale Zone Sud Difficulté Gemozac et à l'Open International de Bloc à L'Argentière, la Corse a brillé avec des places remarquables.