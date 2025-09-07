CorseNetInfos
Erbajolo : un départ de feu rapidement maîtrisé


La rédaction le Dimanche 7 Septembre 2025 à 19:26

Un départ de feu a été signalé ce dimanche vers 14h55 sur la commune d’Erbajolo par un engin des forestiers-sapeurs en surveillance. En raison des difficultés d’accès, l’hélicoptère bombardier d’eau Morane 2B a été engagé en reconnaissance et a procédé à plusieurs largages préventifs pour contenir la propagation, en attendant l’arrivée des deux CCFM et du chef de groupe.
À 18 heures, le sinistre était maîtrisé après avoir parcouru environ 200 m². Le secteur, à forte pression incendiaire, reste placé sous surveillance, de même que le foyer apparu la veille à Sant’Andréa di u Boziu.



