Équitation - Une jeune Ajaccienne championne de France de dressage

La Corse a été triplement mise à l'honneur lors du Championnat de France de dressage ce week-end à Mâcon Chaintré.



À seulement 17 ans, la jeune Ajaccienne Laure Peretti s’est tout d’abord distinguée en remportant son premier titre de championne de France dans la catégorie As Juniors avec son cheval Vitalio de la Gesse. Un classement « inattendu » pour la cavalière qui se dit particulièrement fière et émue de décrocher ce titre, après sa quatrième participation au championnat de France.



« Je m’attendais peut-être à un podium mais pas à une première place », glisse-t-elle en racontant : « Le premier jour j’ai pris la tête avec une bonne reprise. Le deuxième jour j’ai également fait une belle reprise, mais on m’est passé devant de peu. Et le troisième jour, malgré quelques fautes, j’ai réussi à tirer de bons points et à garder la tête de ce championnat jusqu’à la fin. C’était vraiment un super week-end ».



Après beau parcours, elle se dit aujourd’hui fière de Vitalio de la Gesse, son « petit protégé », un « cheval super disponible et super présent » qui ne cesse de « (l)’impressionner ». « Après seulement quatre compétitions il m’offre ce titre. Je ne pouvais rêver mieux pour conclure la saison 2025 », se réjouit-elle en ajoutant : « J’avais aussi une super équipe de coachs et d’entraineurs autour de moi. Il n’y avait que de bonnes conditions pour réussir ce concours ». La jeune femme qui s’entraîne à Cabriès espère désormais se classer dans les internationaux et vise le championnat d’Europe l’été prochain.





Lors de ce week-end, une autre jeune Corse, Anna Dea Valery et son cheval Double Diamond se sont également illustrés et ont pour leur part obtenu la médaille de bronze en As Minimes. Tandis que Lea Peretti Lachize n’a pas démérité pour sa première participation avec son nouveau cheval Einstein en As Cadets. En somme, un championnat positif pour l’équitation insulaire qui vient aussi récompenser le travail de la commission de dressage du CRE Corse

