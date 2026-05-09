Dans le document EFTA007135261H, Jeffrey Epstein n’écrit qu’un seul mot : ”news?” EFTA00713526.pdf Traduction : « Des nouvelles ? »
En face, Caroline Lang répond avec un mail long, très “vie culturelle”, très “vie sociale”, où elle raconte Paris, un opéra, des rencontres, et glisse surtout un passage qui change la nature de la relation :
“Sent my kids for 2 weeks to a Summer Camp in Pennsylvenia and I gave them your phone number in they are in trouble!” EFTA00713526.pdf Traduction : « J’ai envoyé mes enfants deux semaines en colonie en Pennsylvanie et je leur ai donné ton numéro de téléphone au cas où ils auraient un problème ! »
La réponse d’Epstein est immédiate, sèche : “I will immediately bail them out” EFTA00713526.pdf Traduction (et définition française, au sens exact) : « Je les sortirai immédiatement d’affaire (ou) je les dépannerai tout de suite (ou) je les tirerai de là immédiatement. »
Et dans ce même mail, un détail essentiel pour notre enquête corse : “I am going tomorrow to Corsica for 3 days...” EFTA00713526. Traduction : « Je pars demain en Corse pour 3 jours... »
Ce document est capital parce qu’il ne raconte pas “une rencontre”. Il raconte un engrenage. L’instant où on donne un numéro. L’instant où on met un homme comme Epstein dans le périmètre des enfants. Et l’instant où lui répond comme un garant : “bail them out”. Le langage est celui de la prise en charge, de la capacité à régler, à sauver, à extraire
Et là, l’enquête n’a même pas besoin d’inventer : le texte parle tout seul.
Caroline Lang écrit qu’elle a donné le numéro “si ils sont en trouble”. Epstein répond qu’il les “bail out”. C’est le geste du créancier, du protecteur, du type “indispensable”.
Celui qui s’insère par le service rendu, par le “tu peux compter sur moi”. Et une foisqu’il est dedans, il est dedans.
Ce même motif réapparaît en 2018 dans EFTA01008136, avec une logique de nouvelles familiales : “yes, very , college decision? mom and dad good?” EFTA01008136.pdf. Traduction :« Oui, beaucoup... décision pour l’université ? papa et maman vont bien ? »
Et Caroline répond en parlant de vacances... dont la Corse :
“Went in Iceland for a week with some friends and the in Corsica.” EFTA01008136.pdf Traduction: « Je suis allée en Islande une semaine avec des amis, puis en Corse. »
Elle dit sur BFMTV que J. Epstein n’etait ”Pas un intime"
C’est ici que la défense “minimale” (la ligne : “je l’ai croisé OU je l’ai vu très peu”) se cogne au matériau brut.
Parce qu’un homme qu’on “voit deux fois”, on ne lui confie pas le numéro de ses enfants.
On ne lui écrit pas “in they are in trouble”. Et surtout : lui-même répond comme quelqu’un qui a vocation à intervenir. “I will immediately bail them out.” EFTA00713526.pdf
On voit aussi un contraste glaçant dans la manière d’écrire : quand il s’agit d’elle, il peut balancer un “news?” sec, presque administratif.
Mais quand il s’agit du périmètre familial, il est présent, il répond, il se pose en solution. Le mécanisme est connu : on devient utile, on devient incontournable, et l’incontournable, un jour, réclame. Doucement, puis moins doucement. EFTA00713526.pdf
Et tout cela, dans notre enquête, revient à la Corse aussi : parce que la Corse, ici, n’est pas un fantasme. Elle est nommée. Elle est une destination intégrée au même fil relationnel. EFTA00713526.pdf
En face, Caroline Lang répond avec un mail long, très “vie culturelle”, très “vie sociale”, où elle raconte Paris, un opéra, des rencontres, et glisse surtout un passage qui change la nature de la relation :
“Sent my kids for 2 weeks to a Summer Camp in Pennsylvenia and I gave them your phone number in they are in trouble!” EFTA00713526.pdf Traduction : « J’ai envoyé mes enfants deux semaines en colonie en Pennsylvanie et je leur ai donné ton numéro de téléphone au cas où ils auraient un problème ! »
La réponse d’Epstein est immédiate, sèche : “I will immediately bail them out” EFTA00713526.pdf Traduction (et définition française, au sens exact) : « Je les sortirai immédiatement d’affaire (ou) je les dépannerai tout de suite (ou) je les tirerai de là immédiatement. »
Et dans ce même mail, un détail essentiel pour notre enquête corse : “I am going tomorrow to Corsica for 3 days...” EFTA00713526. Traduction : « Je pars demain en Corse pour 3 jours... »
Ce document est capital parce qu’il ne raconte pas “une rencontre”. Il raconte un engrenage. L’instant où on donne un numéro. L’instant où on met un homme comme Epstein dans le périmètre des enfants. Et l’instant où lui répond comme un garant : “bail them out”. Le langage est celui de la prise en charge, de la capacité à régler, à sauver, à extraire
Et là, l’enquête n’a même pas besoin d’inventer : le texte parle tout seul.
Caroline Lang écrit qu’elle a donné le numéro “si ils sont en trouble”. Epstein répond qu’il les “bail out”. C’est le geste du créancier, du protecteur, du type “indispensable”.
Celui qui s’insère par le service rendu, par le “tu peux compter sur moi”. Et une foisqu’il est dedans, il est dedans.
Ce même motif réapparaît en 2018 dans EFTA01008136, avec une logique de nouvelles familiales : “yes, very , college decision? mom and dad good?” EFTA01008136.pdf. Traduction :« Oui, beaucoup... décision pour l’université ? papa et maman vont bien ? »
Et Caroline répond en parlant de vacances... dont la Corse :
“Went in Iceland for a week with some friends and the in Corsica.” EFTA01008136.pdf Traduction: « Je suis allée en Islande une semaine avec des amis, puis en Corse. »
Elle dit sur BFMTV que J. Epstein n’etait ”Pas un intime"
C’est ici que la défense “minimale” (la ligne : “je l’ai croisé OU je l’ai vu très peu”) se cogne au matériau brut.
Parce qu’un homme qu’on “voit deux fois”, on ne lui confie pas le numéro de ses enfants.
On ne lui écrit pas “in they are in trouble”. Et surtout : lui-même répond comme quelqu’un qui a vocation à intervenir. “I will immediately bail them out.” EFTA00713526.pdf
On voit aussi un contraste glaçant dans la manière d’écrire : quand il s’agit d’elle, il peut balancer un “news?” sec, presque administratif.
Mais quand il s’agit du périmètre familial, il est présent, il répond, il se pose en solution. Le mécanisme est connu : on devient utile, on devient incontournable, et l’incontournable, un jour, réclame. Doucement, puis moins doucement. EFTA00713526.pdf
Et tout cela, dans notre enquête, revient à la Corse aussi : parce que la Corse, ici, n’est pas un fantasme. Elle est nommée. Elle est une destination intégrée au même fil relationnel. EFTA00713526.pdf
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