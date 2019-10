Encore des accidents sur les routes de Haute-Corse

Le premier a eu lieu à 11h25 à Corbara au lieu dit Carbonaja où une voiture et une moto sont entrées en collision.

Le pilote de la moto, touché à un bras et à un tibia, a été évacué par l'ambulance des sapeurs-pompiers de L'Ile-Rousse sur le centre hospitalier de Calvi.



A 15h15 c'est à Calvi, à la hauteur de Gamm Vert, qu'une seconde collision s'est produite entre, là aussi, une voiture et un scooter. Le pilote a été admis au centre hospitalier de Calvi-Balagne.



Enfin à 16 heures une voiture conduite par une femme de 68 ans a quitté la route à la sortie de Venaco. La conductrice blessée, a été admise au centre hospitalier de Corte.