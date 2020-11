En Corse le théâtre confiné se réinvente sur Facebook

"En ces temps de confinement, comment amener le spectacle chez les spectateurs, puisque les spectateurs ne peuvent se rendre dans les lieux de spectacle ?"

C'est la question que s'est posé la société de production audiovisuelle Pastaprod et la compagnie U Teatrinu. La réponse, se trouve sur les réseaux sociaux plus précisément sur Facebook. Ce samedi 28 novembre à 19 heures, la troupe d'improvisation theatrale I Mikanò aura pour challenge de diffuser pendant une heure leur spectacle d'improvisation "WTF?", en direct.



A travers les commentaires et réactions de Facebook, les 9 membres de la troupe pourront improviser à la demande des internautes. "Ce premier essai, c'est du jamais vu. Ce sera comme en vrai, mais de chez vous", explique Thomas Silvert, membre de la troupe.



La société de production audiovisuelle Pastaprod met ainsi à disposition ses capacités techniques au service du théâtre bénévolement. "On veut montrer que même si le virus nous empêche d'être en relation avec notre public, on ne lâche rien", poursuit l'acteur.