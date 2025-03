En Corse, la mobilisation des lycées agricoles s’intensifie

Du côté d’Ajaccio, un barrage filtrant mis en place au niveau du rond-point de Mr Bricolage a causé d’importants embouteillages à la sortie de la ville. De quoi alerter les automobilistes – qui ont parfois vivement manifesté leur mécontentement d’être bloqués – sur cette réforme et son impact. « Elle entraînera une réduction de 1814 heures dans les établissements agricoles corses et aura des conséquences néfastes pour les élèves, les enseignants et le secteur agricole dans son ensemble », expliquent les manifestants en pointant plusieurs conséquences majeures : « un regroupement des classes de Bac pro en tronc commun, en contradiction avec les référentiels pédagogiques qui prônent des enseignements spécifiques et adaptés ; des classes surchargées jusqu’à 35 élèves qui mettent en péril la qualité de l’enseignement et nuisent à l’individualisation ; des inégalités territoriales et sociales accrues ne prenant pas en compte les contraintes géographiques spécifiques de notre région ».



« Depuis quelques années on met en place un système pour que l’on puisse développer notre agricole et faire face aux défis de notre territoire. Cette coupe budgétaire est en train de tout saccager et nous ne l’acceptons pas », développe pour sa part Marcel Meri, AESH au lycée agricole de Sartène.



« Nous sommes inquiets car nous apprenons mieux dans de petits effectifs qui nous permettent d’avoir un enseignement de qualité », appuie Lesia Susini, en classe de Terminale au lycée agricole de Sartène en conduite et gestion d’une entreprise hippique. « Avec ces actions, nous essayons de nous faire entendre par tous les moyens possibles et de mobiliser la population. On espère avoir une réponse favorable du côté de la préfecture cette semaine, sinon nous continuerons la mobilisation jusqu’à ce qu’on soit entendus », ajoute-t-elle.



Sans issue positive, la mobilisation devrait se poursuivre mardi, avec un blocage annoncé du port d’Ajaccio dès 11h. Une action menée par les deux lycées agricoles de l'île, à laquelle devrait également se joindre une partie du monde agricole insulaire.