En Corse-du-Sud, l’Etat s’engage dans la lutte contre la divagation animale

La divagation animale a toujours posé de nombreux problèmes en Corse et particulièrement sur les routes entrainant des accidents parfois meurtriers. Etat, région, communes et professionnels de l’agriculture ont décidé de travailler ensemble afin de lutter contre ce fléau durablement. Si certains animaux ont des propriétaires qui peuvent être mis en responsabilité, les animaux sauvages sont de plus en plus nombreux. Ils sont donc les premiers à être dans la ligne de mire de l’Etat.



« Si ce problème est ancien, il prend néanmoins de l’ampleur, a expliqué Josiane Chevalier, préfète de Région. Nous sommes face à la problématique des animaux sauvages dont nous ne maîtrisons pas la reproduction. Il nous faut donc travailler à des solutions en terme de sécurité publique. Aujourd’hui, nous avons réuni l’ensemble des partenaires afin d’avancer de manière pragmatique et déterminée sur quelques territoires volontaires. Les problématiques sont variées selon les territoires, il faut donc trouver des solutions adaptées. Notre cœur de cible est principalement les animaux sauvages, qui n’ont donc pas de propriétaires. Ils posent à la fois un problème de sécurité mais un problème sanitaire également. L’Etat se doit d’assurer la sécurité des personnes. On ne peut continuer de voir se produire des accidents dramatiques qui pourraient être évités ».