Emile Zuccarelli : "il faut reprendre le dialogue avec l'Etat au plus tôt"

« Avant toute chose, il faut souligner que nous sommes absolument favorables à ce dialogue Etat-Corse » martèle Emile Zuccarelli, président de la Fédération corse du Parti radical, dont le bureau vient d’être renouvelé*. « Nous avons approuvé ce dialogue en termes d’objectifs, de méthodes, de calendrier et de cadre républicain. On déplore aujourd’hui qu’il ait été interrompu pour des faits de justice qui n’ont rien à voir avec le débat. Je ne discute pas ces raisons, mais elles n’ont rien à faire dans ce débat." a souligné le président de la fédération du Parti radical





" Dans le cadre républicain, ce dialogue est important pour la population, car on peut faire avancer beaucoup de choses" a ajouté Emile Zuccarelli.

"La Corse a aujourd’hui des compétences énormes, mais la Corse ne les exerce pas, on n’avance pas, on est en panne. Il y a le problème des déchets, de l’énergie, des transports, de l’agriculture, la liste est longue. Et sur chacun de ces sujets, on a des choses à dire, des propositions à faire. Le parti radical est de retour et on entend bien être partie prenante. Toutes les forces vives de l’île doivent y être associées : partis politiques, syndicats, associations. Tous doivent être impliqués, on doit prendre en compte toutes les opinions. Aujourd’hui on demande la reprise rapide des discussions » a-t-il insisté.







« L’autonomie, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il y a diverses formes d’autonomies et selon les termes on n’aboutit pas à la même chose. Certains voudraient une Collectivité pourvue de plus de décisions. Nous on veut rester dans la cadre républicain et dans ce cadre on peut faire avancer beaucoup de choses. Notre parti aura d’autres rendez-vous, car nous avons des choses à dire » a encore souligné Emile Zuccarelli





Pour Jean-François Paoli, 1er vice-président, « Il faut procéder de manière démocratique et claire. Pour l’instant en Corse on est trop dans l’ambiguïté. Dans ce débat on veut participer à notre niveau, car on a des avis à donner. Si pour l’instant on ne fait pas partie des discussions avec l’État, il est prévu que ça s’ouvre. On communique nos positions, nos idées via les réseaux sociaux, on en fait part aux députés »