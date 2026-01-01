Élection Miss 15/17 National 2026 : Soutenez la candidate corse Carla Martinetti-Miniconi

En septembre dernier à Calvi, Carla Martinetti-Miniconi a remporté l'écharpe Miss 15/17 Corse 2025, après avoir décroché le titre de 2e Dauphine du concours Miss 15/17 Ajaccio, ce qui lui avait ouvert les portes du concours régional.
Le 21 février 2026, Carla s'envolera dans les Hauts-de-France pour défendre les couleurs de son île à l'élection Miss 15/17 National et tenter de décrocher la couronne parmi les 24 prétendantes au titre. Le grand show national se déroulera à La Nouvelle Scène de Nesle. Pour soutenir notre miss régionale, il est possible de voter depuis le 20 décembre directement en ligne. Ces votes comptent pour la présélection des 12 demi-finalistes ainsi que pour la finale.
Toute la Corse avec Carla
Dès la première semaine, Carla s'est hissée dans le top 5 des votes en ligne. La jeune femme, grande amatrice de danse, souriante et à l'aise dans la communication, s'est lancée dans cette compétition pour montrer aux siens et au comité qu'elle est capable de porter et de défendre les valeurs et les couleurs de son île qu'elle aime profondément. Déterminée, Carla est fière de représenter sa région et sa ville natale Ajaccio.
"Porter les couleurs de mon île à l’échelle nationale représente un défi de taille que je me sens prête à relever. C’est pour moi l’occasion de porter haut nos valeurs, de témoigner de notre réalité locale et de déconstruire les idées reçues (...) Mon but, c'est d'aller décrocher la couronne" confiait-elle au lendemain de son sacre régional.
Miss 15/17 Ajaccio 2026 : le casting est ouvert
Pour participer au casting, il faut avoir entre 15 et 17 ans (née en 2009-2010-2011), résider dans le secteur Ajaccio, être ni mariée, ni pacsée et sans enfant, et être de nationalité française. Si vous répondez aux conditions de participation et que vous êtes motivée, souriante et prête à vivre une belle aventure humaine et pleine d'élégance, vous pouvez vous inscrire en vous présentant par mail : miss1517corse@gmail.com
L'équipe de Miss 15/17 Ajaccio sera présente ce vendredi 2 janvier de 14h à 19h à la galerie de l'Atrium. Vous pourrez venir à sa rencontre et vous inscrire.
Savoir + :
Facebook :
Miss 15/17 National
Comité Miss 15/17 Corse
Comite miss 15/17 Ajaccio
