Élection Miss 15/17 National 2026 : Soutenez la candidate corse Carla Martinetti-Miniconi

Pour participer au casting, il faut avoir entre 15 et 17 ans (née en 2009-2010-2011), résider dans le secteur Ajaccio, être ni mariée, ni pacsée et sans enfant, et être de nationalité française. Si vous répondez aux conditions de participation et que vous êtes motivée, souriante et prête à vivre une belle aventure humaine et pleine d'élégance, vous pouvez vous inscrire en vous présentant par mail : miss1517corse@gmail.com



L'équipe de Miss 15/17 Ajaccio sera présente ce vendredi 2 janvier de 14h à 19h à la galerie de l'Atrium. Vous pourrez venir à sa rencontre et vous inscrire.



Savoir + :

Facebook :

Miss 15/17 National

Comité Miss 15/17 Corse

Comite miss 15/17 Ajaccio