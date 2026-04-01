Education - Carte scolaire de Haute-Corse validée mais pas figée

« Force est de constater que de gros efforts ont été consentis par le recteur et la DASEN depuis la semaine dernière et le vote unanimement contre que nous avions eu. Il y a eu des bougées » explique Fabien Mineo, secrétaire du SNUipp-FSU en Haute-Corse à l'issue de la réunion qui s'est tenue ce jeudi 9 avril dans les locaux de la direction académique de Haute-Corse à Bastia.
«On peut parler d’une victoire en demi-teinte parce qu'on doit rendre 6 postes au ministère et c'est beaucoup pour un département comme le nôtre et c’est pour ça que le STC et nous nous nous sommes abstenus et le SNALC a voté contre. Ces fermetures nous font mal mais elles sont obligatoires pour pouvoir en ouvrir ailleurs ».
Côté satisfactions, le recul à Bastia, avec deux fermetures seulement sur les cinq prévues. «Malgré la baisse d'effectifs, il a été tenu compte de la difficulté scolaire des enfants accueillis avec la REP plus. Aucun poste n’est fermé en REP plus et des reculs sur la REP, notamment sur l’école Desanti. Des sauvegardes aussi dans le rural puisque le poste de Vivario est finalement sauvé, transformé en RPI dispersé avec 3 pôles. Sauvés aussi San Giuliano et Santa Maria Poggio. Querciolo reste en mesure de fermeture pour le moment avec une clause de revisite de ce cas si des précisions sur la cantine notamment sont apportées. Nous avons également des grandes satisfactions pour les enfants handicapés, pour les enfants qui sont accueillis dans des structures particulières. Le maintien des postes pour les aveugles et les malentendants, le CDAV, l'ouverture d'une ULIS sur le grand Bastia. Le résultat d’une lutte, d’un dialogue social» ajoute Fabien Mineo.
Volonté de récupérer 4 000 postes au niveau national
Pierre-Paul Paolantonacci, délégué Stc Educazione revient quant à lui sur les PAS. « Ce sont des postes qui ne sont pas devant les élèves et on n’en voulait pas. Là où on n'avait pas été entendus dans un premier temps, aujourd’hui on a été entendus, chacun a fait sa part d'effort et seulement 2 PAS sur 4 seront ouverts. Nos discussions ont donné de la fluidité au débat et aboutissent à cette carte scolaire. Une fois encore nous tenons à le préciser, ces fermetures sont le seul fait du ministère dans sa folie de récupérer 4000 postes au niveau national ».
Du côté du SNALC, Syndicat National des Lycées, Collèges, écoles et du supérieur, le NON a été catégorique. «Depuis le début nous sommes contre cette carte scolaire, contre ces postes rendus. On pensait pouvoir faire fléchir nos interlocuteurs et avoir plus d’enseignants et c’est une déception car ça reste très juste et pour nous le compte n’y est pas. Les réalités du terrain ne sont pas du tout prises en compte. Nous allons continuer à nous mobiliser car il y aura encore des comptages pour septembre, en fonction des écoles » indique ainsi Isabelle Querci représentante du SNALC
Déception des parents d'élèves de Querciolo
Déçus aussi les parents d’élèves de Querciolo qui s’étaient déplacés dans l’espoir d’être reçus, en vain. « On est extrêmement déçus, parce qu’il n’y a aucune raison de nous fermer notre poste à Querciolo. On a le dédoublement qui est prévu normalement pour le CP et pour le CE1. On a eu l'effectif qui a été demandé l'an dernier pour éviter cette suppression et justement, on l'a cette année. On a aussi des propositions pour la cantine. Il n'y a aucune raison valable de supprimer notre poste. Il y a encore un mince espoir avec une dernière réunion au mois de septembre. On mise tout là-dessus » déclarait cette parente d’élève sur place.
Et du côté de Fabien Minéo on reste positif : « La carte scolaire va évoluer jusqu'en septembre puisqu'on a encore un CSA de rentrée qui permettra des mesures d'ajustement et, en fonction des bougées et des effectifs, parce que c'est toujours mobile, il y a toujours des ouvertures possibles avec des moyens provisoires ».
«On peut parler d’une victoire en demi-teinte parce qu'on doit rendre 6 postes au ministère et c'est beaucoup pour un département comme le nôtre et c’est pour ça que le STC et nous nous nous sommes abstenus et le SNALC a voté contre. Ces fermetures nous font mal mais elles sont obligatoires pour pouvoir en ouvrir ailleurs ».
Côté satisfactions, le recul à Bastia, avec deux fermetures seulement sur les cinq prévues. «Malgré la baisse d'effectifs, il a été tenu compte de la difficulté scolaire des enfants accueillis avec la REP plus. Aucun poste n’est fermé en REP plus et des reculs sur la REP, notamment sur l’école Desanti. Des sauvegardes aussi dans le rural puisque le poste de Vivario est finalement sauvé, transformé en RPI dispersé avec 3 pôles. Sauvés aussi San Giuliano et Santa Maria Poggio. Querciolo reste en mesure de fermeture pour le moment avec une clause de revisite de ce cas si des précisions sur la cantine notamment sont apportées. Nous avons également des grandes satisfactions pour les enfants handicapés, pour les enfants qui sont accueillis dans des structures particulières. Le maintien des postes pour les aveugles et les malentendants, le CDAV, l'ouverture d'une ULIS sur le grand Bastia. Le résultat d’une lutte, d’un dialogue social» ajoute Fabien Mineo.
Volonté de récupérer 4 000 postes au niveau national
Pierre-Paul Paolantonacci, délégué Stc Educazione revient quant à lui sur les PAS. « Ce sont des postes qui ne sont pas devant les élèves et on n’en voulait pas. Là où on n'avait pas été entendus dans un premier temps, aujourd’hui on a été entendus, chacun a fait sa part d'effort et seulement 2 PAS sur 4 seront ouverts. Nos discussions ont donné de la fluidité au débat et aboutissent à cette carte scolaire. Une fois encore nous tenons à le préciser, ces fermetures sont le seul fait du ministère dans sa folie de récupérer 4000 postes au niveau national ».
Du côté du SNALC, Syndicat National des Lycées, Collèges, écoles et du supérieur, le NON a été catégorique. «Depuis le début nous sommes contre cette carte scolaire, contre ces postes rendus. On pensait pouvoir faire fléchir nos interlocuteurs et avoir plus d’enseignants et c’est une déception car ça reste très juste et pour nous le compte n’y est pas. Les réalités du terrain ne sont pas du tout prises en compte. Nous allons continuer à nous mobiliser car il y aura encore des comptages pour septembre, en fonction des écoles » indique ainsi Isabelle Querci représentante du SNALC
Déception des parents d'élèves de Querciolo
Déçus aussi les parents d’élèves de Querciolo qui s’étaient déplacés dans l’espoir d’être reçus, en vain. « On est extrêmement déçus, parce qu’il n’y a aucune raison de nous fermer notre poste à Querciolo. On a le dédoublement qui est prévu normalement pour le CP et pour le CE1. On a eu l'effectif qui a été demandé l'an dernier pour éviter cette suppression et justement, on l'a cette année. On a aussi des propositions pour la cantine. Il n'y a aucune raison valable de supprimer notre poste. Il y a encore un mince espoir avec une dernière réunion au mois de septembre. On mise tout là-dessus » déclarait cette parente d’élève sur place.
Et du côté de Fabien Minéo on reste positif : « La carte scolaire va évoluer jusqu'en septembre puisqu'on a encore un CSA de rentrée qui permettra des mesures d'ajustement et, en fonction des bougées et des effectifs, parce que c'est toujours mobile, il y a toujours des ouvertures possibles avec des moyens provisoires ».
La carte scolaire
Ouvertures
Ecoles élémentaires hors REP
Biguglia (Nannini)
Ecoles élémentaires REP/REP +
Taglio Isolaccio
Bastia Defendini
Furiani Bilingue U Rustincu
Ecoles Maternelles hors REP
Calenzana
Fermetures
Pietracorbara REP
Sorbo Ocagnano
Aleria
Ecoles élémentaires hors REP
Ville de Pietrabugno (Kalliste)
Bastia (Charpak)
Calvi (Bariani filière bilingue)
Ecoles maternelles hors REP
Calvi Santore
Ecoles maternelles REP
Bastia (Amadei)
Blocage
Ventiseri Travo REP (seuil à définir)
Ecoles élémentaires hors REP
Biguglia (Nannini)
Ecoles élémentaires REP/REP +
Taglio Isolaccio
Bastia Defendini
Furiani Bilingue U Rustincu
Ecoles Maternelles hors REP
Calenzana
Fermetures
Pietracorbara REP
Sorbo Ocagnano
Aleria
Ecoles élémentaires hors REP
Ville de Pietrabugno (Kalliste)
Bastia (Charpak)
Calvi (Bariani filière bilingue)
Ecoles maternelles hors REP
Calvi Santore
Ecoles maternelles REP
Bastia (Amadei)
Blocage
Ventiseri Travo REP (seuil à définir)
-
Déblocage des ports : Des mesures exceptionnelles d’urgence pour faire baisser le prix du GNR marin
-
Les pêcheurs obtiennent des garanties et lèvent le blocage des ports corses
-
Transmission d’entreprises : un enjeu urgent en Corse
-
Impôts : les Corses ont jusqu'au 28 mai pour faire leur déclaration de revenus
-
Le domaine de Murtoli ne pourra pas occuper « la crique des célébrités » et la plage d’Erbaju