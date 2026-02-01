Echecs - Corte connaît ses qualifiés pour le championnat de Corse jeunes

A l’occasion des épreuves qualificatives du championnat de Corse d’échecs jeunes, une trentaine de licenciés du club cortenais, I Scacchi di u Centru présidé par Sauveur Giannoni, ainsi que des élèves des écoles de Purette et Sandreschi de Corte, mais également de Venaco et de Riventosa se sont retrouvés dans les locaux du Crous mercredi après-midi. Des finales du championnat de Corse qui auront lieu les 7 et mars prochains à l’Université de Corse. « Il y a six tournois qualificatifs en Corse, dans chaque région, avec des quotas de qualifiés pour être sélectionnés pour la finale de Corte », a expliqué Jean-Philippe Orsoni.

Pour ce tournoi qualificatif, chaque joueur a eu à disputer six parties « fournies par un logiciel en fonction des points que l’on a gagnés ou perdus. A l’issue nous avons un classement général qui nous donnera les noms des qualifiés. Nous avons un tournoi pour les moins de 8 ans, un autre pour les moins de 10 ans, et un autre pour les moins de 12, 14 et 16 ans ».





La Ligue Corse d’Echecs a entamé sa formation des jeunes au sein des écoles insulaires voilà plus de vingt sous la houlette de Léo Battesti. C’est ainsi que Jean-Philippe Orsoni forment les élèves cortenais tous les lundis aux Purette, tandis qu’Akkha Vilaisarn , président de la Ligue, intervient auprès des élèves de Sandreschi, « nous intervenons également à Venaco et Riventosa, mais aussi dans toutes les écoles insulaires puisque c’est la politique de la Ligue. Ce projet socio-éducatif d’intégrer les échecs à l’école remonte à plus de vingt ans et nous nous sommes rendus compte que c’est très important au niveau des acquis comportementaux, surtout quand ils sont petits. Cela apprend beaucoup de choses aux enfants comme la réflexion, l’anticipation et surtout la concentration à l’école », a ajouté Jean-Philippe Orsoni.





Depuis que les échecs sont enseignés dans les écoles, la Ligue, qui est une référence au niveau national, a obtenu d’excellents résultats puisqu’elle a sorti de nombreux champions, des maîtres internationaux « et surtout nous avons un grand maître reconnu mondialement en la personne de Marc’Andria Maurizzi. Il est d’ailleurs devenu professionnel en étant classé dans le top 50 mondial, et il va tenter d’intégrer le top 10 ! Il a appris les échecs à l’école de Toga en classe de CP. Il joue aujourd’hui pour le club d’Aix-en-Provence », a rappelé Jean-Philippe Orsoni