Eccica-Suarella : la préfecture interdit la manifestation anti-pass sanitaire

La nouvelle manifestation anti-pass sanitaire prévue ce samedi devant le monument aux morts d'Eccica-Suarella est interdite. Le préfet Corse, Pascal Lelarge, a pris un arrêté dans ce sens pour interdire le rassemblement"En raison des risques pesant sur l’ordre public et la santé publique, et en liaison avec le maire de la commune, le rassemblement non déclaré prévu devant le monument aux morts du village d’Eccica-Suarella le samedi 20 novembre 2021 par le collectif anti-passe sanitaire est interdit par arrêté préfectoral" précise la préfecture de la Corse-du-sud."La violation de cette interdiction fera l’objet d’une amende de quatrième classe (135 euros) ou, en cas de récidive, de six mois d’emprisonnement et 3750 euros d’amende."