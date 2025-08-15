CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Calvi : un feu de voiture se propage à une remorque et brûle 5 000 m² d’herbes sèches 15/08/2025 Bonifato : un adolescent secouru après une chute en rivière 15/08/2025 Bastia : collision frontale dans le tunnel, deux blessés 15/08/2025 EN IMAGES - Santa Maria à Ajaccio : "Marie, notre mère, toujours en route pour nous" 15/08/2025

EN IMAGES - Santa Maria à Ajaccio : "Marie, notre mère, toujours en route pour nous"


C.-V. M le Vendredi 15 Août 2025 à 16:00

Ministre, député, maire, premier adjoint, représentant du préfet, autorités civiles et militaires, célébrité du petit écran, garde impériale et musique municipale pour une grand-messe de l'Assomption présidée par le cardinal de Corse : le 15 août, semaine Napoliéonnienne oblige, a encore été faste ce vendredi à Ajaccio. Mais si le 15 août coïncide avec la date de naissance de l'Empereur, François Bustillo n'a pas manqué de rappeler, lors de son homélie, que "Marie, notre mère, est toujours en route pour nous."



(Photos Paule Santoni)
(Photos Paule Santoni)
Lors de la messe de l’Assomption célébrée à Ajaccio, le cardinal François Bustillo a rappelé, dans son homélie, la proximité et la mission de Marie envers les croyants.
« Marie se met en route pour nous », a-t-il affirmé, soulignant que les fidèles ne forment pas « un club de parfaits » : chacun porte ses failles et sa vulnérabilité, mais personne n’est seul.


Pour le cardinal, la Vierge visite les hommes, leur apporte sa présence et leur offre surtout son fils, « le Verbe incarné ». « Dieu n’est pas un concept, il est à côté de nous, il est avec nous », a-t-il insisté.


Revenant sur l’épisode de la crucifixion, il a rappelé que Jésus s’adressant à l’apôtre Jean lui avait dit : « Voici ta mère ». « Il ne dit pas : voici ma mère, mais : ta mère », a souligné Mgr Bustillo, pour signifier que Marie est donnée à tous comme mère, et que « les mères sont solides, elles tracent la route ».

(Photos Paule Santoni)





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos