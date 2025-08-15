EN IMAGES - Santa Maria à Ajaccio : "Marie, notre mère, toujours en route pour nous"

Lors de la messe de l’Assomption célébrée à Ajaccio, le cardinal François Bustillo a rappelé, dans son homélie, la proximité et la mission de Marie envers les croyants.

« Marie se met en route pour nous », a-t-il affirmé, soulignant que les fidèles ne forment pas « un club de parfaits » : chacun porte ses failles et sa vulnérabilité, mais personne n’est seul.





Pour le cardinal, la Vierge visite les hommes, leur apporte sa présence et leur offre surtout son fils, « le Verbe incarné ». « Dieu n’est pas un concept, il est à côté de nous, il est avec nous », a-t-il insisté.





Revenant sur l’épisode de la crucifixion, il a rappelé que Jésus s’adressant à l’apôtre Jean lui avait dit : « Voici ta mère ». « Il ne dit pas : voici ma mère, mais : ta mère », a souligné Mgr Bustillo, pour signifier que Marie est donnée à tous comme mère, et que « les mères sont solides, elles tracent la route ».