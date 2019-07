EN IMAGES. Retour sur la visite en Corse d'Edouard Philippe

L'entretien entre le Premier ministre Édouard Philippe et les présidents du Conseil exécutif de la Collectivité de Corse, Gilles Simeoni, et de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamoni, a débordé d'une vingtaine de minutes sur l'horaire prévu. Ce qui n’a guère changé la donne. Les présidents corses ont longuement parlé, plaidé tous les sujets fondamentaux, notamment la langue et les prisonniers, et redit que la question corse était d’abord et avant tout politique. Le Premier ministre a écouté, mais n’a rien répondu. A l’issue de l’entretien, les Nationalistes ont pris acte de « la porte fermée » et du « blocage » qui perdure.