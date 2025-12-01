CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita : les vidéos 31/12/2025 Ajaccio - L'unité paroissiale du Sacré Cœur et de la Chapelle des Grecs porte de nombreux projets  22/11/2025 Météo - Equipements obligatoires pour franchir de nombreux cols insulaires 22/11/2025 EN IMAGES - Premiers coups de froid et perturbations en Haute-Corse 22/11/2025

EN IMAGES - Premiers coups de froid et perturbations en Haute-Corse


La rédaction le Samedi 22 Novembre 2025 à 07:43

La nuit a été particulièrement agitée en Haute-Corse sur le plan météorologique. Orages, avrses de neige et de grêle, froid : l'hiver a pris un bon temps d'avance sur le calendrier et généré les premiers inconvénients pour le habitants dont les déplacements sont devenus soudain plus difficiles, qui ont été victimes de microcoupures d'électricité et privés pour certains notamment d'internet.



Dans la proche région bastiaise
Dans la proche région bastiaise








CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos