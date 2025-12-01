EN IMAGES - Premiers coups de froid et perturbations en Haute-Corse
La rédaction le Samedi 22 Novembre 2025 à 07:43
La nuit a été particulièrement agitée en Haute-Corse sur le plan météorologique. Orages, avrses de neige et de grêle, froid : l'hiver a pris un bon temps d'avance sur le calendrier et généré les premiers inconvénients pour le habitants dont les déplacements sont devenus soudain plus difficiles, qui ont été victimes de microcoupures d'électricité et privés pour certains notamment d'internet.
Dans la proche région bastiaise