EN IMAGES - Penta-di-Casinca a revécu la visite pastorale de Mgr Marliani, évêque de Mariana et Accia

Un spectacle haut en couleur qui s'est inspiré tout à la fois des ouvrages de François J. Casta "Évêques et curés corses dans la tradition pastorale du Concile de Trente. Corse historique. 1965 (2) et de la Relazione della prima visita pastorale di Monsignor Marliani, vescovo di Mariana ed Accia 1646 du bulletin de la Société des Sciences historiques et naturelles de Mai-juin 1890



Mgr Giovanni-Agostino Marliani, 60 ans, a été nommé en mai 1645 évêque de Mariana par le Pape Innocent X.

L'évêque de Mariana-Accia effectue quelques mois plus tard une tournée des paroisses insulaires.

Sa tournée a débuté 9 avril 1646 à Bastia.

Sa longue visite pastorale, qui duré plusieurs mois, l'a entraîné au plus près des populations rurales du Cap Corse à la Castagniccia en passant par la Balagne.

Le récit de son « pèlerinage (voir ci-dessous) s'avère un précieux témoignage sur l'état des églises et la condition du clergé dans une île où la religion est partout.





Si cette visite pastorale a fait l'objet de l'essentiel de la journée animée par Stéphane Orsini et la Fagec, l'évocation historique de cette visite à Penta-di-Casinca à partir de l'église San Michele, avec la participation des figurants du comité des fêtes et animation du patrimoine de Bastia, a suscité aussi un bel intérêt.