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EN IMAGES - L'Incendie dans la Restonica progresse en direction de Grotelle


Mario Grazi le Lundi 20 Juillet 2026 à 14:38

L'incendie qui touche le secteur de la Restonica, à Corte, continue de progresser sur son front avant. Selon le dernier bilan provisoire, 180 hectares ont été parcourus par les flammes, qui, en début de matinée, étaient arrivées à une cinquantaine de mètres de la bergerie la plus haute des Cappelaccia. Quarante-cinq personnels restent mobilisés sur le terrain pour traiter les points chauds et sécuriser la zone. Les moyens aériens engagés comprennent l'hélicoptère Dragon 2B, le Morane 2A, deux hélicoptères Puma ainsi qu'un avion Dash, qui sont, encore, intervenus dans la matinée, comme le montrent nos photos.



EN IMAGES - L'Incendie dans la Restonica progresse en direction de Grotelle
(Studio Grazi Ritratti)
 
En début d'après-midi de lundi, l’incendie se propageait selon un axe nord-est / sud-ouest, sous l’effet d’un vent léger mais tourbillonnant qui complique les opérations de lutte. Sur un terrain extrêmement escarpé, présentant un dénivelé de 400 à 500 mètres, de nombreux points chauds persistent et nécessitent un engagement massif des équipes au sol.


La superficie parcourue par le feu est estimée à environ 180 hectares. Si plusieurs secteurs ont pu être fixés, le sinistre impacte désormais directement les sentiers de randonnée desservant Tuani, Baliri, la Frasseta et Cappellacce.


L’incendie a atteint les bergeries de Cappellacce, Culletta, Alzu et progresse en direction de Grotelle. Par mesure de précaution, cinq personnes accompagnées d’environ 500 têtes de bétail demeurent confinées sur les hauteurs des bergeries d’Alzu.
Deux autres personnes, avec 250 animaux, sont également confinées aux bergeries de Culletta.
Le feu poursuit désormais sa progression sur le flanc droit sur le versant Tavignano 
 





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