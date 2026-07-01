EN IMAGES - L'Incendie dans la Restonica progresse en direction des Grutelle

(Studio Grazi Ritratti)
En début d'après-midi de lundi, l’incendie se propageait selon un axe nord-est / sud-ouest, sous l’effet d’un vent léger mais tourbillonnant qui complique les opérations de lutte. Sur un terrain extrêmement escarpé, présentant un dénivelé de 400 à 500 mètres, de nombreux points chauds persistent et nécessitent un engagement massif des équipes au sol.
La superficie parcourue par le feu est estimée à environ 180 hectares. Si plusieurs secteurs ont pu être fixés, le sinistre impacte désormais directement les sentiers de randonnée desservant Tuani, Baliri, la Frasseta et Cappellacce.
L’incendie a atteint les bergeries de Cappellacce, Culletta, Alzu et progresse en direction de Grotelle. Par mesure de précaution, cinq personnes accompagnées d’environ 500 têtes de bétail demeurent confinées sur les hauteurs des bergeries d’Alzu.
Deux autres personnes, avec 250 animaux, sont également confinées aux bergeries de Culletta.
Le feu poursuit désormais sa progression sur le flanc droit sur le versant Tavignano
La superficie parcourue par le feu est estimée à environ 180 hectares. Si plusieurs secteurs ont pu être fixés, le sinistre impacte désormais directement les sentiers de randonnée desservant Tuani, Baliri, la Frasseta et Cappellacce.
L’incendie a atteint les bergeries de Cappellacce, Culletta, Alzu et progresse en direction de Grotelle. Par mesure de précaution, cinq personnes accompagnées d’environ 500 têtes de bétail demeurent confinées sur les hauteurs des bergeries d’Alzu.
Deux autres personnes, avec 250 animaux, sont également confinées aux bergeries de Culletta.
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