EN IMAGES - Charles de Gaulle en Corse

Charles De Gaulle a effectué son premier voyage en Corse au lendemain d e la libération de Bastia. La Corse libérée lui a réservé un accueil chaleureux.En 1943, il arrive en voiture à Ajaccio, accompagné du préfet et du maire, reçoit une gerbe de fleurs d'une jeune corse et salue de jeunes résistants locaux en armes.(ci-dessus)Devenu chef d'Etat il est retourné en Corse. Comme ici en 1961, où il s'exprime sur la place du Marché à Bastia, ainsi que le rappelle cette vidéo et les images de l'INA"Le général De Gaulle visite la haute Corse, il prononce deux discours - l'un en haute Corse à Bastia, l'autre en Corse du Sud à Ajaccio - sur la politique algérienne où il est question d'autodétermination (le référendum a eu lieu en janvier 61 et le putsch d'Alger en avril) et même d'indépendance (les pourparlers d'Evian ont capoté et l'indépendance est à l'ordre du jour, le GPRA veut obtenir l'indépendance et le Sahara sans contrepartie, De Gaulle cédera peu de temps après en 1962 sur le Sahara)."Et puis comment ne pas rappeler que pendant très longtemps la Corse a envoyé au Palais Bourbon des députés gaullistes, preuve de l'attachement de l'île à cet homme à la stature légendaire.