EN IMAGES - À Appietto, le cursinu mis à l'honneur

C’est un rendez-vous incontournable pour les passionnés de la race. Tout le week-end, Appietto accueille la 8ᵉ Nationale d’élevage du cursinu, une manifestation organisée tous les deux ans sous la houlette du Club du cursinu, qui rassemble l’ensemble du cheptel existant sur l’île. Sur le plateau Saint-Cyr éleveurs, juges et passionnés se retrouvent pour deux jours d’échanges, d’épreuves et de célébration autour de cette race emblématique de l’île afin de la mettre en lumière et de contribuer à la sauvegarder.
Ce samedi, la journée était consacrée aux confirmations et aux tests d’aptitudes naturelles, auxquels ont participé une trentaine de chiens. « Le cursinu est reconnu depuis 2003 par la Société centrale canine, même si on sait qu’il existe depuis le XVIᵉ siècle en Corse », indique Lesia Fondacci, secrétaire du Club du cursinu et juge officielle de la Société centrale canine, en expliquant que les tests mettent en avant la polyvalence unique de la race.
« Il y a d’abord une épreuve de sociabilité avec les autres chiens, puis une épreuve de chasse au sanglier et de garde des troupeaux », précise-t-elle. Pour cette dernière, les cursini ont été introduits dans un enclos avec des brebis afin de tester leur réaction. « Le cursinu est un chien qui est là pour garder, donc on lui demande d’être indifférent au contact des brebis », souligne encore la secrétaire du Club du cursinu.
Polyvalent, le cursinu se distingue ainsi par ses multiples aptitudes. « Certains pratiquent même le cavage ou la recherche dans les décombres », note Lesia Fondacci en plaisantant : « Certains font même uniquement du canapé et se portent très bien ».
Ce dimanche, place à l’exposition de beauté, point d’orgue de la Nationale d’Élevage. 75 chiens, âgés de quatre mois à quinze ans, y sont inscrits. Ils seront jugés selon les standards officiels de la race, dans une ambiance toujours empreinte de passion.
