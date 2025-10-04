EN IMAGES - À Appietto, le cursinu mis à l'honneur

« Il y a d’abord une épreuve de sociabilité avec les autres chiens, puis une épreuve de chasse au sanglier et de garde des troupeaux », précise-t-elle. Pour cette dernière, les cursini ont été introduits dans un enclos avec des brebis afin de tester leur réaction. « Le cursinu est un chien qui est là pour garder, donc on lui demande d’être indifférent au contact des brebis », souligne encore la secrétaire du Club du cursinu.



Polyvalent, le cursinu se distingue ainsi par ses multiples aptitudes. « Certains pratiquent même le cavage ou la recherche dans les décombres », note Lesia Fondacci en plaisantant : « Certains font même uniquement du canapé et se portent très bien ».



Ce dimanche, place à l’exposition de beauté, point d’orgue de la Nationale d’Élevage. 75 chiens, âgés de quatre mois à quinze ans, y sont inscrits. Ils seront jugés selon les standards officiels de la race, dans une ambiance toujours empreinte de passion.