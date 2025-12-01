EN IMAGES - À Ajaccio et Bastia, plusieurs centaines de personnes défilent contre la mafia

À Ajaccio, ce sont environ 700 personnes qui ont remonté le cours napoléon avant de marquer un arrêt devant la préfecture. Après un échange avec le président de l'Exécutif, la présidente de l'Assemblée de Corse et les représentants de la coordination antimafia, le préfet de Corse a détaillé son plan d'action contre la criminalité organisée. Un hommage a par ailleurs été rendue à Pierre Alessandri, assassiné en mars dernier, par son syndicat Via Campagnola.



Le cortège a ensuite pris la direction de la Collectivité de Corse où Jean-Toussaint Plasenzotti, au nom de la coordination antimafia, a estimé que cette manifestation est "une photographie, un point de rendez-vous dans l'histoire de la Corse". " Elle aura des suites parce qu'il y a une coordination qui s'est mise en place et qui va produire de la pensée, des propositions, des analyses qu'elle va délivrer aux Corses". "C'est évident que dans un premier temps cela ne semble pas faire peur à la mafia, mais nous nous sentons quand même un peu de, même beaucoup de nervosité ", a-t-il indiqué.

