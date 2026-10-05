Du 5 au 17 octobre 2026, La Poste participe aux Journées France services

Avec plus de 400 bureaux de poste labellisés France services, La Poste contribue à l’aménagement du territoire, à la pérennisation du lien social dans les zones rurales et les quartiers prioritaires de la ville et au maintien des services publics.
En Corse, ce sont 39 France services dont 21 installées au sein des bureaux de poste : Sotta, Sari- Solenzara, Castello di Rostino, Bastia Place d’armes, Calacuccia, Vico, Piana, Ventiseri, Calenzana, Luri, Cervione, Petreto-Bicchisano, Ajaccio Salines, Galéria, Penta Di Casinca (Folelli), Murato, Venaco, Aléria, Saint Florent-Patrimonio, Bastia Libecciu et Erbalunga (Brando).
En plus des activités postales habituelles, ces bureaux de poste proposent un socle commun de services en ligne de 12 opérateurs nationaux (La Poste, La CAF, France Travail, La CNAM, La CNAV, La MSA, France Titres-Agence Nationale des titres sécurisés, un Point Justice, La DGFiP, le Chèque Energie, Ma Prime Renov’, et l’URSSAF).
Avec ces services à la population, La Poste participe également à l’inclusion numérique par la mise à disposition gratuite d’équipements connectés en libre-service (PC, scan, imprimante…). Mais au-delà des outils, ce sont surtout des femmes et des hommes qui accueillent, écoutent et accompagnent chaque usager, pas à pas. Dans une île où la proximité est essentielle, les chargés de clientèle référents France services offrent ainsi un soutien humain au plus près des besoins de chacun.
Principe des journées France services 2026
Afin de mieux faire connaître les services publics proposés dans les bureaux de poste labellisés France services, La Poste organise, avec les opérateurs nationaux et les acteurs locaux, des animations destinées à la population. Pensés au plus près des réalités de chaque microterritoire, ces rendez-vous permettent de poser ses questions, d’être conseillé et d’avancer concrètement dans ses démarches. Ils s’inscrivent dans les Journées France services, rendez-vous annuel à l’initiative de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), pilote national du réseau des 2 800 France services.
Partout sur le territoire, les bureaux de poste labellisés France services participent à ces journées, et valorisent les services proposés pour accompagner les Français dans leurs démarches administratives en ligne.
Les bureaux de poste de l’île labellisés France services proposeront des ateliers ouverts à tous et accessibles gratuitement.
En Corse, ce sont 39 France services dont 21 installées au sein des bureaux de poste : Sotta, Sari- Solenzara, Castello di Rostino, Bastia Place d’armes, Calacuccia, Vico, Piana, Ventiseri, Calenzana, Luri, Cervione, Petreto-Bicchisano, Ajaccio Salines, Galéria, Penta Di Casinca (Folelli), Murato, Venaco, Aléria, Saint Florent-Patrimonio, Bastia Libecciu et Erbalunga (Brando).
En plus des activités postales habituelles, ces bureaux de poste proposent un socle commun de services en ligne de 12 opérateurs nationaux (La Poste, La CAF, France Travail, La CNAM, La CNAV, La MSA, France Titres-Agence Nationale des titres sécurisés, un Point Justice, La DGFiP, le Chèque Energie, Ma Prime Renov’, et l’URSSAF).
Avec ces services à la population, La Poste participe également à l’inclusion numérique par la mise à disposition gratuite d’équipements connectés en libre-service (PC, scan, imprimante…). Mais au-delà des outils, ce sont surtout des femmes et des hommes qui accueillent, écoutent et accompagnent chaque usager, pas à pas. Dans une île où la proximité est essentielle, les chargés de clientèle référents France services offrent ainsi un soutien humain au plus près des besoins de chacun.
Principe des journées France services 2026
Afin de mieux faire connaître les services publics proposés dans les bureaux de poste labellisés France services, La Poste organise, avec les opérateurs nationaux et les acteurs locaux, des animations destinées à la population. Pensés au plus près des réalités de chaque microterritoire, ces rendez-vous permettent de poser ses questions, d’être conseillé et d’avancer concrètement dans ses démarches. Ils s’inscrivent dans les Journées France services, rendez-vous annuel à l’initiative de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), pilote national du réseau des 2 800 France services.
Partout sur le territoire, les bureaux de poste labellisés France services participent à ces journées, et valorisent les services proposés pour accompagner les Français dans leurs démarches administratives en ligne.
Les bureaux de poste de l’île labellisés France services proposeront des ateliers ouverts à tous et accessibles gratuitement.
Programme des animations :
France services de Castello-di-Rostino
Mardi 6 octobre - Atelier de prévention contre les fraudes numériques et les cyberescroqueries avec l’intervention de la brigade de gendarmerie de Morosaglia-Ponte-Leccia durant la matinée.
Vendredi 9 octobre - Présentation des nouveaux partenaires et du dispositif France services.
Mardi 13 octobre - Présentation de l’identité Numérique (Mot de passe sécurisé) et de digiposte
(coffre dort numérique).
Jeudi 15 octobre – Présentation des dispositifs inclusion numérique et FranceConnect.
France services de Saint-Florent
Mercredi 7 octobre – Matinée de prévention des arnaques en ligne et des cyberescroqueries. Avec
la présence du référent cybersécurité de la gendarmerie.
Mercredi 7 octobre - Poursuite durant l’après-midi de l’action de sensibilisation aux arnaques
numériques.
Mardi 13 octobre – Matinée d’aide à la création d’adresses électroniques.
Mercredi 14 octobre – Matinée d’aide à la création d’Identités Numériques.
France services de Patrimonio
Mardi 6 octobre – Matinée quiz de prévention contre les fraudes et les arnaques en ligne.
Mercredi 14 octobre - Permanence du service de médiation familiale A FAMIGLIA 2B durant la matinée.
Jeudi 15 octobre – Durant la matinée, café IA autour de Mon Espace Santé avec l’intervention de Serena Degliesposti au sein de la France services de Patrimonio.
France services de Galeria
Jeudi 8 octobre - Atelier de prévention des arnaques en ligne.
Du 5 au 17 octobre - Ateliers autour du numérique, des démarches CAF, de la santé, de la retraite,
de l’emploi et de la formation.
France services de Calaccucia
Lundi 5 octobre - Prévention des arnaques en ligne, avec le concours de la gendarmerie de Calacuccia
Mardi 6 octobre - « J’utilise ma boîte mail » sur smartphone, tablette et ordinateur
Mercredi 7 octobre - Accueil café et échanges autour des besoins des usagers
Jeudi 8 octobre - Utilisation des applications smartphone : installation, paramétrage et mises à jour
Vendredi 9 octobre - « Je suis aidant : que puis-je faire ? » présentation de Ma Boussole Aidants.
Lundi 12 octobre - Utilisation des applications smartphone.
Mardi 13 octobre - Utilisation de l’Identité Numérique pour accéder aux services publics.
Jeudi 15 octobre - Prévention des arnaques en ligne, avec le concours de la gendarmerie de
Calacuccia.
Vendredi 16 octobre - Découverte et utilisation de Digiposte.
France services de Folelli
Mardi 6 octobre - Stand d’information France services au centre commercial Leclerc de Folelli
présent durant la matinée
France services d’Aléria
Mardi 6 octobre - Matinée découverte avec une permanence assurée par la MSA.
Jeudi 8 octobre - Matinée découverte avec une permanence assurée par la Mission Locale.
Mercredi 14 octobre - Permanences CPAM et ORELI.
Vendredi 16 octobre - Présentation du Dispositif de soutien à l’autodétermination DSA Corse par Mme Catalan, facilitatrice Corse.
France services de Luri
Vendredi 9 octobre - Permanence ORELI consacrée à la rénovation énergétique de l’habitat.
France services de Bastia Place d’Armes
Mardi 6 octobre - Permanence ORELI consacrée à la rénovation énergétique de l’habitat.
France services de Petreto Bicchisano
Lundi 5 octobre – Découvrir le dispositif France services.
Mardi 6 octobre – Présentation des services La Poste, FranceConnect, Digiposte et Identité Numérique.
Mercredi 7 octobre - Permanence assurée par la DGFIP.
Jeudi 8 octobre – Matinée découverte de France Titres / ANTS.
Vendredi 9 octobre – Matinée découverte Service-public.fr.
Lundi 12 octobre – Matinée découverte CPAM - Ameli.
Mardi 13 octobre – Matinée découverte MSA.
Mercredi 14 octobre – Matinée découverte France Travail.
Jeudi 15 octobre – Matinée découverte URSSAF.
Vendredi 16 octobre – Matinée découverte Assurance Retraite / Mes droits sociaux.
France services de Sotta
À partir du vendredi 9 octobre - Lancement du cycle d’ateliers numériques seniors ASEPT Corse, l’animation sera assurée par Nathalie Manaut Esqueule, médiatrice numérique ASEPT Corse.
Vendredi 13 novembre - Présentation des services destinés aux personnes âgées (Intervention CLIC - Centre Local d' ; Information et de Coordination dédié aux personnes âgées - service de la Collectivité de Corse) L’animation du 13 novembre prolonge la programmation au-delà des Journées France services.
France services de Murato
Prévention des arnaques en ligne.
France services de Ventiseri
Lundi 5 octobre - Accueil café et présentation de France services et de son fonctionnement.
Mardi 6 octobre - Accueil café et quiz de prévention contre les fraudes et les arnaques en ligne.
Mercredi 7 octobre - Accueil café et découverte de l’Identité Numérique.
Jeudi 8 octobre - Accueil café et présentation du service Digiposte.
Vendredi 9 octobre - Accueil café, présentation et aide à la navigation des seniors sur les services
numériques.
Lundi 12 octobre - Accueil café et présentation de France services et de son fonctionnement.
Mardi 13 octobre - Accueil café et quiz de prévention contre les fraudes et les arnaques en ligne.
Mercredi 14 octobre - Accueil café et découverte de l’Identité Numérique.
Jeudi 15 octobre - Accueil café et présentation du service Digiposte.
Vendredi 16 octobre - Accueil café, présentation et aide à la navigation des seniors sur les services
numériques.
À travers cette mobilisation, La Poste de Corse réaffirme son rôle de service de proximité au cœur des territoires. Dans les villes comme dans les villages, chaque France services constitue un point de repère où les habitants peuvent trouver une écoute, des réponses et un accompagnement concret. Une manière simple et très locale de rendre les services publics plus accessibles à tous.
Mardi 6 octobre - Atelier de prévention contre les fraudes numériques et les cyberescroqueries avec l’intervention de la brigade de gendarmerie de Morosaglia-Ponte-Leccia durant la matinée.
Vendredi 9 octobre - Présentation des nouveaux partenaires et du dispositif France services.
Mardi 13 octobre - Présentation de l’identité Numérique (Mot de passe sécurisé) et de digiposte
(coffre dort numérique).
Jeudi 15 octobre – Présentation des dispositifs inclusion numérique et FranceConnect.
France services de Saint-Florent
Mercredi 7 octobre – Matinée de prévention des arnaques en ligne et des cyberescroqueries. Avec
la présence du référent cybersécurité de la gendarmerie.
Mercredi 7 octobre - Poursuite durant l’après-midi de l’action de sensibilisation aux arnaques
numériques.
Mardi 13 octobre – Matinée d’aide à la création d’adresses électroniques.
Mercredi 14 octobre – Matinée d’aide à la création d’Identités Numériques.
France services de Patrimonio
Mardi 6 octobre – Matinée quiz de prévention contre les fraudes et les arnaques en ligne.
Mercredi 14 octobre - Permanence du service de médiation familiale A FAMIGLIA 2B durant la matinée.
Jeudi 15 octobre – Durant la matinée, café IA autour de Mon Espace Santé avec l’intervention de Serena Degliesposti au sein de la France services de Patrimonio.
France services de Galeria
Jeudi 8 octobre - Atelier de prévention des arnaques en ligne.
Du 5 au 17 octobre - Ateliers autour du numérique, des démarches CAF, de la santé, de la retraite,
de l’emploi et de la formation.
France services de Calaccucia
Lundi 5 octobre - Prévention des arnaques en ligne, avec le concours de la gendarmerie de Calacuccia
Mardi 6 octobre - « J’utilise ma boîte mail » sur smartphone, tablette et ordinateur
Mercredi 7 octobre - Accueil café et échanges autour des besoins des usagers
Jeudi 8 octobre - Utilisation des applications smartphone : installation, paramétrage et mises à jour
Vendredi 9 octobre - « Je suis aidant : que puis-je faire ? » présentation de Ma Boussole Aidants.
Lundi 12 octobre - Utilisation des applications smartphone.
Mardi 13 octobre - Utilisation de l’Identité Numérique pour accéder aux services publics.
Jeudi 15 octobre - Prévention des arnaques en ligne, avec le concours de la gendarmerie de
Calacuccia.
Vendredi 16 octobre - Découverte et utilisation de Digiposte.
France services de Folelli
Mardi 6 octobre - Stand d’information France services au centre commercial Leclerc de Folelli
présent durant la matinée
France services d’Aléria
Mardi 6 octobre - Matinée découverte avec une permanence assurée par la MSA.
Jeudi 8 octobre - Matinée découverte avec une permanence assurée par la Mission Locale.
Mercredi 14 octobre - Permanences CPAM et ORELI.
Vendredi 16 octobre - Présentation du Dispositif de soutien à l’autodétermination DSA Corse par Mme Catalan, facilitatrice Corse.
France services de Luri
Vendredi 9 octobre - Permanence ORELI consacrée à la rénovation énergétique de l’habitat.
France services de Bastia Place d’Armes
Mardi 6 octobre - Permanence ORELI consacrée à la rénovation énergétique de l’habitat.
France services de Petreto Bicchisano
Lundi 5 octobre – Découvrir le dispositif France services.
Mardi 6 octobre – Présentation des services La Poste, FranceConnect, Digiposte et Identité Numérique.
Mercredi 7 octobre - Permanence assurée par la DGFIP.
Jeudi 8 octobre – Matinée découverte de France Titres / ANTS.
Vendredi 9 octobre – Matinée découverte Service-public.fr.
Lundi 12 octobre – Matinée découverte CPAM - Ameli.
Mardi 13 octobre – Matinée découverte MSA.
Mercredi 14 octobre – Matinée découverte France Travail.
Jeudi 15 octobre – Matinée découverte URSSAF.
Vendredi 16 octobre – Matinée découverte Assurance Retraite / Mes droits sociaux.
France services de Sotta
À partir du vendredi 9 octobre - Lancement du cycle d’ateliers numériques seniors ASEPT Corse, l’animation sera assurée par Nathalie Manaut Esqueule, médiatrice numérique ASEPT Corse.
Vendredi 13 novembre - Présentation des services destinés aux personnes âgées (Intervention CLIC - Centre Local d' ; Information et de Coordination dédié aux personnes âgées - service de la Collectivité de Corse) L’animation du 13 novembre prolonge la programmation au-delà des Journées France services.
France services de Murato
Prévention des arnaques en ligne.
France services de Ventiseri
Lundi 5 octobre - Accueil café et présentation de France services et de son fonctionnement.
Mardi 6 octobre - Accueil café et quiz de prévention contre les fraudes et les arnaques en ligne.
Mercredi 7 octobre - Accueil café et découverte de l’Identité Numérique.
Jeudi 8 octobre - Accueil café et présentation du service Digiposte.
Vendredi 9 octobre - Accueil café, présentation et aide à la navigation des seniors sur les services
numériques.
Lundi 12 octobre - Accueil café et présentation de France services et de son fonctionnement.
Mardi 13 octobre - Accueil café et quiz de prévention contre les fraudes et les arnaques en ligne.
Mercredi 14 octobre - Accueil café et découverte de l’Identité Numérique.
Jeudi 15 octobre - Accueil café et présentation du service Digiposte.
Vendredi 16 octobre - Accueil café, présentation et aide à la navigation des seniors sur les services
numériques.
À travers cette mobilisation, La Poste de Corse réaffirme son rôle de service de proximité au cœur des territoires. Dans les villes comme dans les villages, chaque France services constitue un point de repère où les habitants peuvent trouver une écoute, des réponses et un accompagnement concret. Une manière simple et très locale de rendre les services publics plus accessibles à tous.
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