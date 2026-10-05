Du 5 au 17 octobre 2026, La Poste participe aux Journées France services

France services de Castello-di-Rostino

Mardi 6 octobre - Atelier de prévention contre les fraudes numériques et les cyberescroqueries avec l’intervention de la brigade de gendarmerie de Morosaglia-Ponte-Leccia durant la matinée.

Vendredi 9 octobre - Présentation des nouveaux partenaires et du dispositif France services.

Mardi 13 octobre - Présentation de l’identité Numérique (Mot de passe sécurisé) et de digiposte

(coffre dort numérique).

Jeudi 15 octobre – Présentation des dispositifs inclusion numérique et FranceConnect.





France services de Saint-Florent

Mercredi 7 octobre – Matinée de prévention des arnaques en ligne et des cyberescroqueries. Avec

la présence du référent cybersécurité de la gendarmerie.

Mercredi 7 octobre - Poursuite durant l’après-midi de l’action de sensibilisation aux arnaques

numériques.

Mardi 13 octobre – Matinée d’aide à la création d’adresses électroniques.

Mercredi 14 octobre – Matinée d’aide à la création d’Identités Numériques.





France services de Patrimonio

Mardi 6 octobre – Matinée quiz de prévention contre les fraudes et les arnaques en ligne.

Mercredi 14 octobre - Permanence du service de médiation familiale A FAMIGLIA 2B durant la matinée.

Jeudi 15 octobre – Durant la matinée, café IA autour de Mon Espace Santé avec l’intervention de Serena Degliesposti au sein de la France services de Patrimonio.



France services de Galeria

Jeudi 8 octobre - Atelier de prévention des arnaques en ligne.

Du 5 au 17 octobre - Ateliers autour du numérique, des démarches CAF, de la santé, de la retraite,

de l’emploi et de la formation.



France services de Calaccucia

Lundi 5 octobre - Prévention des arnaques en ligne, avec le concours de la gendarmerie de Calacuccia

Mardi 6 octobre - « J’utilise ma boîte mail » sur smartphone, tablette et ordinateur

Mercredi 7 octobre - Accueil café et échanges autour des besoins des usagers

Jeudi 8 octobre - Utilisation des applications smartphone : installation, paramétrage et mises à jour

Vendredi 9 octobre - « Je suis aidant : que puis-je faire ? » présentation de Ma Boussole Aidants.

Lundi 12 octobre - Utilisation des applications smartphone.

Mardi 13 octobre - Utilisation de l’Identité Numérique pour accéder aux services publics.

Jeudi 15 octobre - Prévention des arnaques en ligne, avec le concours de la gendarmerie de

Calacuccia.

Vendredi 16 octobre - Découverte et utilisation de Digiposte.



France services de Folelli

Mardi 6 octobre - Stand d’information France services au centre commercial Leclerc de Folelli

présent durant la matinée



France services d’Aléria

Mardi 6 octobre - Matinée découverte avec une permanence assurée par la MSA.

Jeudi 8 octobre - Matinée découverte avec une permanence assurée par la Mission Locale.

Mercredi 14 octobre - Permanences CPAM et ORELI.

Vendredi 16 octobre - Présentation du Dispositif de soutien à l’autodétermination DSA Corse par Mme Catalan, facilitatrice Corse.



France services de Luri

Vendredi 9 octobre - Permanence ORELI consacrée à la rénovation énergétique de l’habitat.



France services de Bastia Place d’Armes

Mardi 6 octobre - Permanence ORELI consacrée à la rénovation énergétique de l’habitat.



France services de Petreto Bicchisano

Lundi 5 octobre – Découvrir le dispositif France services.

Mardi 6 octobre – Présentation des services La Poste, FranceConnect, Digiposte et Identité Numérique.

Mercredi 7 octobre - Permanence assurée par la DGFIP.

Jeudi 8 octobre – Matinée découverte de France Titres / ANTS.

Vendredi 9 octobre – Matinée découverte Service-public.fr.

Lundi 12 octobre – Matinée découverte CPAM - Ameli.

Mardi 13 octobre – Matinée découverte MSA.

Mercredi 14 octobre – Matinée découverte France Travail.

Jeudi 15 octobre – Matinée découverte URSSAF.

Vendredi 16 octobre – Matinée découverte Assurance Retraite / Mes droits sociaux.



France services de Sotta

À partir du vendredi 9 octobre - Lancement du cycle d’ateliers numériques seniors ASEPT Corse, l’animation sera assurée par Nathalie Manaut Esqueule, médiatrice numérique ASEPT Corse.

Vendredi 13 novembre - Présentation des services destinés aux personnes âgées (Intervention CLIC - Centre Local d' ; Information et de Coordination dédié aux personnes âgées - service de la Collectivité de Corse) L’animation du 13 novembre prolonge la programmation au-delà des Journées France services.



France services de Murato

Prévention des arnaques en ligne.



France services de Ventiseri

Lundi 5 octobre - Accueil café et présentation de France services et de son fonctionnement.

Mardi 6 octobre - Accueil café et quiz de prévention contre les fraudes et les arnaques en ligne.

Mercredi 7 octobre - Accueil café et découverte de l’Identité Numérique.

Jeudi 8 octobre - Accueil café et présentation du service Digiposte.

Vendredi 9 octobre - Accueil café, présentation et aide à la navigation des seniors sur les services

numériques.

Lundi 12 octobre - Accueil café et présentation de France services et de son fonctionnement.

Mardi 13 octobre - Accueil café et quiz de prévention contre les fraudes et les arnaques en ligne.

Mercredi 14 octobre - Accueil café et découverte de l’Identité Numérique.

Jeudi 15 octobre - Accueil café et présentation du service Digiposte.

Vendredi 16 octobre - Accueil café, présentation et aide à la navigation des seniors sur les services

numériques.





À travers cette mobilisation, La Poste de Corse réaffirme son rôle de service de proximité au cœur des territoires. Dans les villes comme dans les villages, chaque France services constitue un point de repère où les habitants peuvent trouver une écoute, des réponses et un accompagnement concret. Une manière simple et très locale de rendre les services publics plus accessibles à tous.