Douche froide à Furiani pour le Sporting Club de Bastia battu par Guingamp (1-3)

SC Bastia 1 – 3 EA Guingamp (Mi-temps 0-2)

11 417 spectateurs.



Buts :

SC Bastia : Boutrah (63ᵉ)

EA Guingamp : Nlandu (5ᵉ), Hatchi (11ᵉ), Mafouta (55ᵉ)

SC Bastia : Placide, Ariss, Guidi, Meynadier (Bohnert 45ᵉ), Akueson (Roncaglia 82ᵉ), Vincent, Karamoko (Tomi 45ᵉ), Etoga, Boutrah, Sebas (Aiki 62ᵉ), Parravicini (Blé 75ᵉ). Entraîneur : B. Tavenot



EA Guingamp : Ortola (Bartouche Selbone 88ᵉ), Koffi, Gomis, Abdallahn (Ourega 56ᵉ), Demouchy, Louiserre, Nlandu (Ahile 71ᵉ), Hemia, Hatchi (Matumona 70ᵉ), Ott (Kielt 89ᵉ), Mafouta. Entraîneur : S. Ripoll



Avertissements :

SC Bastia : Akueson (21ᵉ), Parravicini (27ᵉ), Sebas (46ᵉ), Vincent (47ᵉ)

EA Guingamp : Louiserre (47ᵉ), Matumona (84ᵉ)



« Il faut être plus tranchant devant ! » C’était le message des Bastiais, en quête d’une première victoire en Ligue 2 cette saison. Des réglages à trouver, une confiance à prendre. Guingamp, plus mauvaise défense de Ligue 2, était peut-être l’adversaire idéal pour les Turchini. Cela n’a pas été le cas. Ni l’attaque ni la défense bastiaise n’ont été convaincantes dans un match à vite oublier.



Benoît Tavenot, le coach bastiais, avait fait le choix d’aligner Christophe Vincent et Nicolas Parravicini dans le onze de départ. Les deux hommes avaient montré un bon potentiel la semaine dernière au Mans. Dès l’entame du match, le ballon circule facilement dans la moitié de terrain des Bretons, mais les Bastiais peinent toujours à trouver un joueur au marquage.



Pourtant, c’est la douche froide dès la 5ᵉ minute de jeu. Une mauvaise relance de la défense bastiaise et une frappe au ralenti de Nlandu, qui touche les deux montants, permettent à Johny Placide de voir le ballon terminer au fond et ouvrir le score en faveur des Guingampais sur un but gag. Les Bretons enfoncent le clou à la 11ᵉ minute sur un centre à ras de terre dans la surface bastiaise. Hatchi reprend du pied et double la marque pour l’EA Guingamp. Le match est, pour ainsi dire, déjà plié.



Sur le terrain, la tension monte. Alexandre Perreau Niel, l’arbitre de la rencontre, sort régulièrement le sifflet de sa poche et les cartons.

La première grosse occasion des Bastiais arrive après vingt minutes de jeu. Une reprise de la tête de Dumè Guidi passe à côté du portier breton. À la demi-heure de jeu, le Sporting presse, mais les assauts bastiais se heurtent à la défense guingampaise. Les corners obtenus par les Bastiais ne donneront rien. À la 42ᵉ minute, après une longue course côté gauche, Amine Boutrah trouvera un poteau, à défaut du filet d’un gardien battu, qui aurait pu relancer le match avant la pause.



À la mi-temps, Benoît Tavenot, le coach bastiais, procède à deux changements avec les entrées de Tomi et Bohnert. Mais dix minutes plus tard, Louis Mafouta crucifie les Bastiais 3 à 0 (55ᵉ) après une très bonne construction guingampaise depuis leur surface de réparation. À la 63ᵉ minute, Amine Boutrah, auteur d’une bonne rencontre malgré le score, réduit le score dans une action en solitaire à 3 à 1. Un but qui redonne confiance aux Turchini, qui osent davantage devant, plus agressifs aussi des deux côtés, mais cela restera insuffisant. Le score en restera là, malgré les 12 minutes d’arrêt de jeu… Au plus grand plaisir de la vingtaine de supporters guingampais présents à Furiani, qui, au-delà de profiter du soleil corse, ont pu savourer la victoire de leur équipe.



Les Bastiais se déplaceront le 12 septembre sur la pelouse d’Amiens. D’ici là, espérons que le mercato, qui se termine dans quelques jours, permettra aux joueurs et au coach de trouver des solutions pour mettre fin à cette spirale infernale de début de saison.