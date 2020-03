Donne in festa. Une journée pour rendre hommage aux femmes ce 6 mars au Palatinu

Le mois de mars est marqué par la journée des droits de la femmes qui chaque année a lieu le 8.Alors que ces droits sont encore à défendre dans le monde où de trop nombreux féminicides, des violences et des inégalités subsistent ont lieu chaque jour, l'activité des associations qui luttent pour la défense des droits des femmes ne cesse pas.Beaucoup d’actions sont menées en faveur de la défenses de ces droits fondamentaux et les associations, nombreuses en Corse, œuvrent au quotidien en matière de prévention mais aussi d’écoute et d’accueil des femmes et des familles meurtries par un fléau grandissant.Le collectif Donne e Surelle, récemment fondé, apporte aujourd’hui sa pierre à l’édifice en organisant une grande journée le 6 mars prochain au Palatinu.Malgré la cause, l'événement se veut festif. Cette journée a en effet réussi à réunir et rassembler de nombreux artistes et partenaires : certains hommes ont répondu présents que ce soit parmi les bénévoles, les donateurs, les participants etc.Le collectif se dit " ravi de fédérer cette envie de paix et de solidarité au-delà du clivage des sexes."La lutte contre les violences et la défense des plus fragiles vont dominer l’événement puisque tous les bénéfices de cette action seront reversés à l’association Savannah, au CIDFF de Corse ainsi qu’à France Alzheimer. Le réseau d’entraide au féminin a inclus cette dernière association, dont la Présidente fait partie du collectif, afin d’aider également les malades et leurs aidants. La cause n’est donc pas purement féministe mais basé sur un réseau de femmes et d’hommes qui se soucient des grandes causes de notre île.Tombola, vente caritative, ateliers d’animation, conférences thématiques se succèderont à partir de 14h en entrée libre au Palatinu d’Ajaccio le vendredi 6 mars et la soirée sera dédiée à un grand concert (à 20€ ) avec de nombreux artistes, des duos et trios inédits : I Chjama Aghjalesi, Jean-Charles papi, Doria Ousset, Jean-Pierre Marcellesi, Baptista Acquaviva, Diana Saliceti, Patrizia Gattaceca. Bref, des surprises et de la bonne humeur pour défendre des causes sérieuses mais aussi pour célébrer la femme et la solidarité.