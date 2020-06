Distribution du courrier et des colis en Corse : La Poste "met tout en œuvre pour satisfaire l’ensemble de la population"

La desserte aérienne de La Poste a repris progressivement depuis la semaine dernière, aussi bien à Ajaccio qu’à Bastia, ce qui permet, du fait de ces rotations quotidiennes, de recevoir plus rapidement les courriers mais aussi les colis encore en souffrance sur le continent et améliore ainsi les délais de traitement.

Les liaisons maritimes quotidiennes qui ont permis d’assurer le service Courrier-Colis pendant le confinement complètent le dispositif aérien.





Le trafic colis a considérablement augmenté depuis le 11 mai, date du déconfinement ; aujourd’hui ce sont entre 12 000 et 15 000 colis qui sont distribués quotidiennement par les facteurs sur toute l’île, contre une moyenne de 10 000 colis en période habituelle. Cette tendance se confirme également pour l’envoi de colis depuis la Corse : 4000 à 6000 colis sont envoyés par jour contre 2500 à la même période.

Il reste encore de nombreux colis en attente de livraison, une partie étant toujours en cours d’acheminement à la fois sur le continent et en Corse.

Des mesures importantes sont prises pour réduire l’attente auprès des clients particuliers, entreprises et collectivités. Le retour de l’aérien cumulé au maritime doit contribuer à une amélioration significative.





Un plan de résorption des colis est mis en place à la fois au centre de tri d’Ajaccio et Bastia mais aussi dans les centres de distribution de l’île. Des moyens renforcés et exceptionnels permettront de traiter jusqu’à 17000 colis par jour en Corse. La situation devrait se normaliser d’ici quelques jours, à la fin du mois. Côté distribution du Courrier arrivé en Corse, la situation est quasi normale.





Malgré une absence encore à ce jour de 35% d’agents courrier, contraints de rester chez eux du fait de gardes d’enfants ou en tant que personnes vulnérables, les postiers sont mobilisés tous les jours et ont à cœur d’assurer leurs missions auprès de la population dans un contexte encore difficile. Depuis le déconfinement, les facteurs ont pu reprendre la distribution quotidienne des lettres et colis. La presse quotidienne régionale est livrée également tous les jours (hors dimanche) pour les abonnés ; il en est de même pour la distribution aux abonnés de la presse quotidienne nationale.

Nous sommes conscients de l’attente forte et légitime des clients, c’est pourquoi l’entreprise et son personnel mettent tout en œuvre pour satisfaire l’ensemble de la population.