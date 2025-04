Disparition inquiétante à Bastia : un appel à témoins lancé pour retrouver Roger Santelli

Selon les informations communiquées par les autorités, M. Santelli a quitté le centre hospitalier de Bastia dans l’après-midi du samedi 19 avril 2025. Depuis, il n’a plus donné signe de vie. Son absence est jugée particulièrement préoccupante au vu de son âge et de son état de santé.

Le disparu est décrit comme étant chauve, aux yeux bleus, et de corpulence moyenne. La photo diffusée par la police le montre vêtu d’un t-shirt gris, d’un pantalon sombre, et portant une casquette.

La police nationale invite toute personne disposant d’informations susceptibles d’aider à localiser M. Santelli à contacter sans délai le commissariat de Bastia en composant le 17.

La police remercie par avance les citoyens pour leurs partages et leur vigilance, dans l’espoir de retrouver rapidement M. Santelli sain et sauf.