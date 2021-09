Deuxième « Fête du Sport" à Sarrola Carcopino : entre activité sportive et lien social

Comme l’an dernier à pareille époque, le soleil de plomb était au rendez-vous de la deuxième édition de la fête du sport, à Baleone, placé sous l’égide de la municipalité de Sarrola-Carcopino. Malgré les quelque 33 degrés, le public est venu en nombre comme l’an dernier. Une affluence toutefois moindre avec la nécessité de présenter le pass sanitaire à l’entrée. Une condition sine qua none pour maintenir une activité sportive. Mais aussi une crainte pour certains responsables sportifs, celle de voir le nombre de licenciés baisser…

Quoiqu’il en soit, c’est toujours avec le même esprit convivial et chaleureux que les responsables de la municipalité ont géré une manifestation qui a, comme l’an dernier, tenu ses promesses. À la baguette, Audrey Zberro, responsable du service des sports, Noëlle Feracci, adjointe déléguée au sport, Laurent Carcopino, conseiller municipal en charge du sport et du numérique, et toute une équipe de bénévoles.





Au programme, 17 activités. Un large panel de sports collectifs (football, handball, rugby , roller), individuels (tennis, tir à l’arc) mais aussi arts martiaux (judo) ou assimilés (krav maga), danse, gymnastique rythmique, cyclisme, natation…

Un tour d’horizon débuté par le RCA (rugby) : « C’est la découverte du sport, explique Frédéric Lanai, éducateur, un aspect ludique et surtout sortir des stéréotypes d’un sport violent. Il y a certes contact mais dans le respect. » À côté, il est question de tir à l’arc (ASPTT), une discipline qui a plutôt la côte. « On est là pour faire connaître ce sport, précise Frédéric Rey, son président, il y a un réel engouement, les enfants découvrent l’activité... »

Il sera aussi question de cyclisme (Velo-Club de Sarrola). « On a juste un an d’existence, souligne Philippe Khadradoui, son responsable, c’est une jeune association mais la discipline se relance dans l’île où elle a un passé... »





Non loin de là, on parle Acqua-Gym avec une petite piscine mise à disposition des plus petits, équitation avec balades en poney, handball (HPA), gymnastique rythmique ou krav maga. Sans oublier les incontournables comme le tennis (ASPTT). « C’est une bien belle initiative, rappelle Jean-Baptiste Benjamin, son président, il est important, avec la situation que l’on vit, de mettre en valeur le tissu associatif…, le football ou encore la danse. Moins connus, le Foot US avec les « Guerrieri » et surtout le roller-hockey, qui aura aussi la côte.

« Cette manifestation est une vitrine importante pour le club, souligne Florent Selvini, son président, on existe depuis six ans et on a du mal à se faire connaître, c’est un sport peu endémique en France mais il a un pouvoir d’attraction incroyable sur les enfants... »

Jusqu’à 17.30, les enfants vont s’en donner à cœur joie…

« C’est un retour à la vie malgré le contexte sanitaire, rappelle Alexandre Sarrola, maire de la commune, ce type de manifestation permet de recréer du lien social d’autant qu’il était en sommeil durant près de deux ans. L’objectif est triple : relancer l’activité des différentes structures à travers notre territoire, créer un élan de solidarité, de partage et de rencontre, et permettre à toutes et à tous de vivre une belle journée sportive... »

Malgré les contraintes sanitaires, la manifestation aura connu un beau succès, contribuant à initier un engouement indispensable pour la jeunesse de la micro-région et d’ailleurs….