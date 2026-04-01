Deux personnes devant un juge d'instruction après l'assassinat d'un homme à Solaro

L'enquête, menée par la section de recherches de la gendarmerie de Corse, a "permis les interpellations successives de cinq personnes", a indiqué dimanche Jean-Philippe Navarre, procureur de la République de Bastia.
"Les premières investigations ont permis de déterminer l'implication présumée d'un couple dans cet homicide qui, sous la réserve de nouveaux éléments, apparaît avoir été commis dans le contexte d'un différend d'ordre privé", a précisé le procureur.
Les trois autres personnes interpellées ont été "laissées libres de toutes charges" à l'issue de leurs auditions, a ajouté le magistrat.
Les deux personnes suspectées, "également âgées d'une quarantaine d'années et originaires de Solaro, sont déférées ce jour au parquet de Bastia dans le cadre de l'ouverture d'une information judiciaire des chefs d'assassinat et de complicité", poursuit le procureur, qui va requérir leur placement en détention provisoire.
L'homme suspecté "est déjà connu des autorités judiciaires au titre de condamnations anciennes des chefs de trafic de produits stupéfiants ou de violences", précise le procureur.
Elles ont été toutes deux mises en examen et placées en détention provisoires?
La victime, qui avait été renvoyée en février devant le tribunal correctionnel de Bastia pour des infractions routières, notamment circulation à bord d'un véhicule sans assurance, conduite malgré une suspension de permis et délit de fuite après un accident, avait créé fin 2021 une entreprise individuelle de maçonnerie et gros oeuvre, installée sur la commune de Solaro.
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