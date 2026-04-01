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Un homme tué par balles à Solaro


La rédaction le Vendredi 10 Avril 2026 à 06:37

La victime, un homme de 41 ans, a été touchée par plusieurs projectiles dans la nuit du jeudi 9 avril, dans le secteur de la mairie annexe de Solaro.



Un homme tué par balles à Solaro
Un homme de 41 ans, connu des services de police, a été abattu par plusieurs tirs d’arme à feu dans la soirée du jeudi 9 avril à Solaro, près de la mairie annexe. La victime a été mortellement touchée, par plusieurs projectiles selon le procureur de la République Jean-Philippe Navarre.
Une enquête pour « homicide volontaire » et « association de malfaiteurs » a été ouverte par le parquet de Bastia et confiée à la gendarmerie.
Déjà connu pour des faits de violences, de trafic de stupéfiants et plusieurs infractions routières, il exerçait depuis 2021 une activité de maçonnerie dans la commune.
Plus d'infos à venir.




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