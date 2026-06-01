Deux jeunes boulangers corses qualifiés pour la finale nationale du Meilleur Pain au Chocolat 2026

Tous deux s'étaient déjà illustrés lors du concours départemental en prenant les deux premières places du classement avant de confirmer leur talent lors de l'épreuve régionale PACA-Corse.

Leur parcours leur ouvre désormais les portes de la finale nationale, qui se tiendra le 29 octobre 2026 à Paris, où ils défendront les couleurs de la Corse face aux meilleurs candidats venus de toute la France.

Cette double qualification met en lumière le savoir-faire des artisans boulangers de l'île, mais aussi le travail de formation réalisé au sein des entreprises artisanales et du CFA de Haute-Corse. Elle récompense également l'engagement et la passion d'une nouvelle génération de professionnels qui perpétue et fait évoluer les traditions de la boulangerie artisanale.

Le Syndicat des Boulangers-Pâtissiers de Corse a salué la performance des deux candidats et leur a adressé ses félicitations pour ce parcours déjà remarquable, en leur souhaitant le meilleur pour l'ultime étape parisienne.