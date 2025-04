Desserte maritime de la Corse : les compagnies s’adaptent au défi du transport des voitures électriques

C’est un vrai casse-tête pour les compagnies maritimes. Alors que de plus en plus d’automobilistes passent à l’électrique, le transport de ces véhicules sur les ferries demande quelques précautions. En effet, si certaines études mettent en exergue que les voitures électriques sont beaucoup moins sujettes à un embrasement spontané que les thermiques, les grandes difficultés à circonscrire un tel incendie lorsqu’il se produit sont également soulignées dans le même temps. D’autant plus quand le sinistre a lieu à bord d’un navire. Le Felicity Ace en a fait les frais en février 2022, au large des côtes des Açores. Ce cargo qui transportait quelque 4 000 véhicules à son bord a en effet coulé après un incendie qui n’a pu être maîtrisé. Si l’origine du feu n’a jamais été clairement établie, la présence de plusieurs centaines de modèles électriques à bord a considérablement compliqué l’intervention.



Face à ce type d’accidents, l’inquiétude a gagné certains pays européens qui ont décidé d'imposer des restrictions pour le transport de ce type de véhicules. Au printemps 2024, la Grèce a ainsi interdit l’embarquement de voitures électriques chargées à plus de 40% sur ses ferries. En Norvège, la compagnie Havila Krystruten a même été plus loin et décidé de bannir les véhicules électriques à bord de ses navires en 2023. Si en France, il n’existe aujourd’hui aucune réglementation spécifique, les compagnies desservant la Corse ont décidé de prendre les devants et de gérer de façon proactive cette nouvelle problématique. À commencer par demander à leurs passagers embarquant avec de tels véhicules de se présenter avec un niveau de charge inférieur à 30%. Un seuil recommandé afin de limiter les risques au cas où un incendie devrait se déclencher.



« Conscients des enjeux de sécurité, chez Corsica Ferries nous avons mis en place des formations spécifiques à destination de nos marins afin de leur assurer une maîtrise optimale de la gestion des véhicules électriques et des risques d’incendie. Par ailleurs, une sensibilisation est réalisée directement sur les quais auprès de nos clients, afin de garantir le respect des bonnes pratiques avant l’embarquement », indique la compagnie aux bateaux jaunes en insistant : « Ces mesures concrètes témoignent de notre engagement en matière de sécurité et de prévention des risques à bord ».



De son côté, la Corsica Linea informe que « depuis 2024, tous les véhicules sont catégorisés, en fonction de leur mode de propulsion, dès la réservation ». « Les véhicules électriques peuvent donc être identifiés lors de l'enregistrement puis placés à bord dans des zones spécifiques où ils sont regroupés et mis à l'écart de certaines zones plus sensibles dans les garages », développe-t-on. Si l’on confirme également que les recommandations sur les niveaux de charge à 30% maximum « sont communiquées aux passagers avant leur voyage », on concède que sur les quais d’embarquement il n’existe aucun moyen de vérifier si cette demande a été respectée. La compagnie assure en outre avoir équipé l’ensemble de ses navires de façon proactive, au regard « des recommandations prévues par les autorités », pour faire face à un éventuel départ de feu. Les moyens et matériels de lutte contre les incendies ont notamment été renforcés avec des lances haut débit et des drenchers inversés, tandis que les personnels de bord suivent des entraînements avec l’aide des marins pompiers de Marseille. « Sur l’année 2025, nous avons aussi prévu d’embarquer des marins pompiers sur chacun de nos navires lors des traversées », détaille la compagnie rouge et blanche précisant encore : « Corsica Linea travaille, depuis déjà plusieurs années, sur cette problématique et participe activement à des groupes de travail nationaux pour rechercher de nouvelles solutions techniques et partager de bonnes pratiques avec les acteurs du secteur ».



Face à la prudence des compagnies, l’association Interferry, première organisation mondiale d’opérateurs de ferries, a pour sa part récemment cherché à calmer les inquiétudes. En se basant sur un rapport d’étude de 2023 qui concluait que les risques d’incendie sont similaires entre véhicules thermiques et électriques, l’organisation a ainsi estimé qu’aucune restriction dans le transport des véhicules électriques n’est justifiée. Le 8 avril dernier, elle a en outre publié une brochure dans laquelle elle répond à sept points d’inquiétude sur la question.