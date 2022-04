Desserte maritime : L’Assemblée de Corse valide une nouvelle délégation de service public pour une durée de 7 ans

Irrecevable !

Pour le groupe U Soffiu Novu, les OSP, beaucoup moins contraignantes, sont une hypothèse alternative à la DSP, ce que l’Exécutif juge irrecevable. « Cette motion est un peu surprenante, vu tout le travail qui a été mis en œuvre depuis des mois. Vous nous demandez de refaire un test marché, alors que les études ont conclu que les OSP unilatérales ne sauraient suffire à mettre en place un service public pérenne et efficace aux heures creuses, de prendre en compte les passagers médicaux, d’avoir des traversées à heures fixes pour que les chaînes logistiques s’organisent. Elles ne garantissent pas que le service sera réalisé. En 2019, des traversées, liées à des OSP, ont été annulées. Donc, nous avons fait le choix d’opter pour une DSP, c’est-à-dire un contrat qui oblige à plus de qualité, à garantir une desserte du port de Propriano, à fixer les horaires de départ et d’arrivée, ce qui est important pour le fret ou pour les passagers médicaux. La DSP garantit que le service de transport sera assuré sans annulation afin que la continuité territoriale s’organise au mieux, même au moment le moins lucratif pour les compagnies. La DSP, c’est le délégant qui décide, pas le délégataire; Le système a été co-construit et validé par la Commission européenne. Accepter cette motion serait désavouer tout le travail effectué, sans compter le calendrier contraint », réplique Flora Mattei, conseillère exécutive et présidente de l’Office des transports de la Corse (OTC).



Un service public sauvé

Flora Mattei est d’autant plus perplexe que, comme elle va le répéter, dans une longue et détaillée explication de texte très technique : « On revient de loin ! Les fondamentaux du service de public étaient niés, aujourd’hui le périmètre de service public de continuité territoriale est sauvé ! Nous mettons en place un service public correspondant aux besoins et intérêts de la Corse et des Corses, qui porte à la fois sur le transport de fret et de passagers ». L’Exécutif propose de remettre en place une nouvelle DSP pour une durée de 7 ans sur les cinq ports insulaires : « un service efficace et de qualité, à un coût maîtrisé, avec des conséquences économiques et sociales vertueuses, et qui intègre les enjeux de la transition écologique et du développement durable ». A savoir, une convention ligne par ligne entre les cinq ports corses et le port de Marseille, un périmètre de service public intégrant les passagers voyageant pour des raisons médicales et les convoyeurs de fret, et des tarifs transporteurs de 35 €HT par mètre linéaire de fret. Le contrat de DSP prévoit aussi que la compensation financière octroyée aux compagnies délégataires sera strictement limitée au coût induit par l’exécution du service public, et que les charges de combustibles seront encadrées pour limiter le risque d’inflation de la facture. Un comité de suivi et un comité technique contrôleront la réalisation effective du cahier des charges. Enfin, la Collectivité de Corse (CDC) aura la possibilité d’acquérir, à l’échéance de la DSP, les navires utilisés pour effectuer les traversées.