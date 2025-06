Dès samedi, le Centre Pompidou mettra en lumière une partie de ses œuvres à Bonifacio

Fondée en Corse en 2020 par Prisca Meslier et Dumè Marcellesi, De Renava s’associe à nouveau au Centre Pompidou pour Plein Soleil, qui est la deuxième expo présentée à Bonifacio lors des années sans biennale , après La Notte en 2023 . Elle emprunte à l’univers du cinéma, puisque Plein Soleil, c’est bien évidemment ce film avec Alain Delon, réalisé par René Clément. Comme La Notte était une référence à l’un des sommets de l’oeuvre de Michelangelo Antonioni. « On savait dès le début que ce serait une collaboration en diptyque, confie Prisca Meslier. La Notte, c’était une promenade dans la nébuleuse des nuits méditerrannéennes, et on s’était dit qu’on ferait son pendant inverse, sous le soleil ! Mais sinon, il n’y a pas de références aux films en eux-mêmes. »Au total, une vingtaine d’oeuvres ont été mises à disposition par le Centre Pompidou pour être exposées dans les 5 000 m² d’espaces offerts par la caserne Montlaur. C’est le fruit du partenariat avec De Renava, mais c’est aussi parce que Beaubourg a fermé ses portes au mois d’avril, pour cinq ans, le temps d’engager d’importants travaux de rénovation. D’où la naissance d’un programme baptisé Constellation, qui a pour vocation de diffuser la collection du Centre Pompidou dans tous les territoires. « Le Centre Pompidou nous avait dit que ce serait leur ligne de conduite pour ces prochaines années », révèle Prisca Meslier. Ce qui ne veut pas dire que le centre d’art parisien sera choisi systématiquement les années sans Biennale : « Nous souhaitons accueillir des œuvres issues de tous les pays méditerranéens » glisse la directrice artistique.Les œuvres de l’expo Plein Soleil sont issues des départements arts plastiques, design, nouveaux médias et cinéma du Centre Pompidou. Elles couvrent une période d’environ 60 ans de création, de 1958 à 2021. « L’exposition invite à une déambulation immersive et atmosphérique à travers la lumière et la couleur, explorées par les artistes dans plusieurs dimensions – physique, perceptuelle et philosophique. À travers une sélection d’oeuvres issues de pratiques artistiques variées, l’exposition illustre la manière dont la lumière et ses modulations chromatiques, essentielles à notre compréhension du monde, deviennent une matière artistique à part entière », détaille le dossier de presse. « Il y a aura un travail en trois parties, souligne Prisca Meslier. Une partie sur la lumière naturelle qui inonde les paysages, une partie sur la lumière surnaturelle qui évoquera la spiritualité et les cultes méditerranéens autour du soleil et enfin une partie sur la lumière artificielle, avec ces lumières issues de l’industrie (néons, projecteurs…). L’idée, c’est de montrer que la lumière, qui est un outil pour révéler, est sortie du cadre pour devenir la matière même de l’art. »Sous le commissariat artistique de Prisca Meslier (De Renava), Philippe-Alain Michaud et Philippe Bettinelli (Centre Pompidou), la sélection réunit des figures de l’art contemporain français, international et insulaire : Yto Barrada, Elisabetta Benassi, Carlos Cruz Diez, Mary Corse, Judy Chicago, Laurent Grasso, Brion Gysin, Robert Irwin, Mireille Kassar, Ange Leccia, Rose Lowder,Chris Marker, Maurizio Nannucci, Phill Niblock, Chihiro Tanaka et Audouin Dollfus. L’exposition, qui présentera presque exclusivement des films, des vidéos et des installations multimédias, « atteste d’une mise en retrait progressive du support matériel au profit d’une lumière devenue présence active, d’un art atmosphérique et sensoriel qui laisse une part capitale à la place du spectateur », appuie le communiqué de presse. Sans pour autant puiser dans la lumière naturelle bonifacienne, et il n’en est même pas question, sourit Prisca Meslier : « On a décidé que la lumière ne viendrait que des œuvres d’art, donc on a calfeutré quasiment toutes les fenêtres de la caserne ! »