Quatre bonnes raisons de découvrir la biennale de Bonifacio

La caserne Montlaur, c’est ce grand bâtiment de 5 hectares construit par les Génois au XVIIIe siècle. Il a été investi par les militaires jusqu’au début des années 80. Propriété de la Collectivité de Corse, il fait partie du paysage des Bonifaciens, sans pour autant leur être accessible. La biennale y a remédié dès la première édition en faisant de la caserne un lieu central pour son exposition. C’est encore le cas cette année. « L’idée, c’est de défricher, pour montrer aux Bonifaciens des lieux qui sont restés fermés pendant très longtemps », souligne Romain Mangion, du service communication de la biennale. Il en va de la caserne, comme de la chapelle Saint-Barthélémy... ou de l’Agora, l’ancienne boîte de nuit.



Au cours de la visite dans la caserne, on s’est amusé de voir les œuvres posées devant des murs à la peinture écaillée ou contenant diverses inscriptions. Prisca Meslier ne s’en cache pas : ce type de bâti s’inscrit parfaitement dans la thématique de la chute des empires : « Ca aide à raconter un palais antique qui aurait été un haut-lieu de pouvoir avant d’être décrépi. » De Renava a donc pris soin de conserver en l’état « l’aspérité des murs, les tags faits par les militaires ou les papiers peints ». L’organisation culturelle est même allée plus loin en créant des ouvertures dans des murs de la caserne, pour faciliter le cheminement ! « Il y avait déjà quelques trous dans les murs et on les agrandis pour faciliter le passage", confire Prisca Meslier, qui précise à toutes fins utiles : « On a eu l’accord de la Collectivité de Corse et des architectes des Bâtiments de France. » Certains artistes, comme Alexandre Bavard, ont pleinement joué le jeu, leur travail venant épouser le patrimoine historique de Bonifacio.

La quatrième bonne raison de venir à la biennale, c’est tout simplement de pouvoir flâner dans Bonifacio. Les œuvres sont concentrées dans la caserne Montlaur, mais aussi dans cinq autres lieux emblématiques de la ville : la cisterna, l’agora, l’impluvium, la chapelle Saint-Barthélémy et la batterie Saint-François. Ils se situent de part et d’autre de la haute-ville, ce qui veut dire qu’on peut s’accorder une pause café-terrasse entre deux évocations de la fin du monde. Ou bien profiter de la vue exceptionnelle sur les falaises et la Sardaigne pour se dire que la vie vaut encore un peu la peine d’être vécue. La fin du monde peut bien attendre, oui. La biennale aussi, mais six mois, pas plus : jusqu’au 2 novembre.