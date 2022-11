Des centaines de migrants bloqués en mer : la Corse "prête à les accueillir"

Conformément à sa tradition d’hospitalité et pour éviter toute perte de vie humaine, la #Corse est prête, si nécessaire, à accueillir temporairement l’#OceanViking dans l’un de ses ports.

"Conformément à sa tradition d’hospitalité et pour éviter toute perte de vie humaine, la Corse est prête, si nécessaire, à accueillir temporairement l'OceanViking dans l’un de ses ports." avec ce Tweet Gilles Simeoni intervient dans le débat qui depuis 24 heures oppose l'Italie et la France sur le sort du navire humanitaire, qui devrait arriver dans les eaux internationales près de la Corse dans la nuit de mercredi 10 à jeudi 11.L'Ocean Viking, de l'ONG européenne SOS Méditerranée, n'a en effet pas reçu le feu vert pour accoster en Italie. "Face au silence assourdissant de l'Italie", SOS Méditerranée a indiqué avoir demandé mardi 8 novembre à la France d'assigner un port sûr à l'Ocean Viking qui "devrait arriver dans les eaux internationales près de la Corse le 10 novembre."Le gouvernement français a dénoncé mardi soir le "comportement inacceptable" des autorités italiennes qui est "contraire au droit de la mer et à l'esprit de solidarité européenne", a déclaré une source gouvernementale française. "Nous attendons autre chose d'un pays qui est aujourd'hui le premier bénéficiaire du mécanisme de solidarité européen", a-t-elle ajouté.Plus tôt dans la soirée, la nouvelle Première ministre italienne Giorgia Meloni avait remercié la France qui, selon elle, acceptait d'accueillir l'Ocean Viking --qui a recueilli 234 migrants-- dans un de ses ports. Mais le ministère français de l'Intérieur a précisé que le navire se trouvait "pour l'instant" dans les "eaux italiennes", "jusqu'à demain (mercredi, NDLR) midi au moins".Le nouveau gouvernement italien s'est engagé à observer une ligne dure vis-à-vis des migrants. Il réclame une plus grande solidarité des pays européens dans l'accueil des migrants et estime que les États sous le drapeau desquels les bateaux naviguent doivent prendre leur part. Selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), l'Allemagne a été en 2021 le pays de l'UE ayant enregistré le plus grand nombre de demandes d'asile (148.200), devant la France (89.400), l'Espagne (65.400), le Royaume-Uni (56.500) et l'Italie (43.800).L'Italie constate cette année une forte augmentation des entrées sur son territoire par la mer, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, avec 88.100 personnes arrivées sur ses côtes depuis le 1er janvier contre respectivement près de 56.000 et 30.400 sur la même période de 2021 et 2020, années de la crise sanitaire. Seulement 14% des migrants entrés dans le pays cette année ont été secourus et débarqués par les navires des ONG humanitaires, selon le ministère.